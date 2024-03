Atacante André Silva reforça o São Paulo: 'É o clube que sempre quis jogar'

O técnico Thiago Carpini ganhou mais uma opção para armar o setor ofensivo do São Paulo ao longo da cheia temporada. O clube oficializou nesta terça-feira a chegada do atacante André Silva, que estava no Vitória de Guimarães, de Portugal, e foi alvo de alguns rivais, como o carioca Botafogo.

"E tem reforço para o sistema ofensivo do Tricolor! O São Paulo acertou a contratação do atacante André Silva, de 26 anos, que estava no Vitória de Guimarães (POR) e era um dos destaques do Campeonato Português nesta temporada. O jogador assinou contrato até 31 de dezembro de 2027", informou o clube.

Mesmo com outras propostas, André Silva revelou que não quis ouvir outros clubes para realizar um sonho pessoal de jogar no clube do MorumBis. "Agradeço pelo momento que estou vivendo, porque o São Paulo é o clube que eu sempre quis jogar", afirmou. "O São Paulo é um clube histórico. O torcedor pode esperar muita dedicação e empenho. Estou ansioso para ter o primeiro contato com a torcida são-paulina no MorumBis", festejou o reforço.

Já fazia um tempo que o São Paulo buscava uma opção para substituir o argentino Calleri. Depois de não dar certo com David e Erison, o clube viu em André Silva uma oportunidade de mercado e não teve dúvidas em buscá-lo em Portugal. O atacante vem de seis gols nos últimos oito jogos e tem 13 pelo Vitória de Guimarães.

"O André Silva é um jovem talento brasileiro. Nosso departamento de estatística nos apresentou dados importantes, e a comissão técnica também avaliou de forma positiva esse reforço para o nosso elenco", afirmou o presidente Julio Casares.

"O André é um atacante versátil, com qualidades para atuar dentro e fora da área, que nós observávamos há algum tempo e que certamente vai qualificar ainda mais o nosso plantel. O desejo que ele demonstrou de estar conosco e os primeiros contatos com o elenco só comprovam que se trata de um atleta que chega disposto a somar no projeto do São Paulo para este e para os próximos anos", completou o diretor de futebol, Carlos Belmonte.