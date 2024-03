Jovem bate recorde de velocidade e supera Usain Bolt em teste da NFL

O Scouting Combine, evento em que jovens atletas demonstram habilidades para as equipes da NFL antes do draft, tem um novo recorde de velocidade. O wide receiver Xavier Worthy, de apenas 20 anos, fez tempo menor que a marca estabelecida em 2017 e superou até mesmo o multi-medalhista olímpico e mundial no atletismo Usain Bolt.

Worthy correu 40 jardas (36,5 metros) em apenas 4,21 segundos. O recorde até então era de John Ross, também wide receiver, com 4,22 segundos, aos 21 anos. Além do novo recorde, Worthy já tem no currículo uma série de marcas superadas quando jogava no college (categoria universitária do futbeol americano).

Em 2019, Usain Bolt fez o teste igual ao do Scounting Combine e correu 40 jardas nos mesmos 4,22 segundos de Worthy. A corrida de Bolt, entretanto, foi sem a roupa própria como no evento. Ele estava de calça jeans e tênis comuns.

Worthy teve 75 recepções para 1.014 jardas e cinco touchdowns na última temporada, em que atuou pelo time da Universidade do Texas. Apesar da grande velocidade, a força em possíveis disputas um contra um é um ponto fraco do jogador. Isso não muda que ele é apontado pela imprensa norte-americana como um dos principais atletas do draft e deve ser escolhido na primeira rodada.

A escolha precoce, contudo, não é significado de sucesso na carreira. O próprio Ross, que detinha o recorde até então, já está aposentado, aos 28 anos. Ele foi drafatado na primeira rodada pelo Cincinnati Bengals. Depois passou por New York Giants e estava no Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl em 2023, mas anunciou a saída do esporte em julho, antes do começo da temporada regular.

COMO FUNCIONA O DRAFT DA NFL?

Entre os dias 25 e 27 de abril, as franquias da principal liga de futebol americano do mundo vão escolher os novos atletas. São sete rodadas divididas nos três dias. A ordem de escolha é o inverso da classificação do último campeonato. O campeão Kansas City Chiefs, por exemplo, será o último a escolher jogadores a cada rodada. Ao todo, cerca de 250 jogadores são draftados por temporada.

Se um time perder um jogador por não renovar vínculo e ele se tornar um agente livre no ano anterior ao draft, a NFL permite uma "escolha compensatória". Os times que ganham essa oportunidade pode executá-la entre a terceira e a sétima rodada. Também é possível negociar entre franquias para trocar a ordem da escolha ou o direito de escolher um jogador a mais em certa rodada.

A temporada de 2024 da NFL ainda não teve o calendário divulgado. O que se sabe é que o campeonato terá um jogo no Brasil, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo. Será a primeira vez que o torneio desembarca na América do Sul. O mandante será o Philadelphia Eagles, campeão da 52ª edição do Super Bowl, em 2018.