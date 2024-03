Botafogo e Red Bull Bragantino iniciam disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores

Mais um representante brasileiro na fase de grupos da Copa Libertadores vai sair do duelo entre Botafogo e Red Bull Bragantino. O jogo de ida da terceira fase prévia está marcado para essa quarta-feira, às 21h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

A volta acontece na próxima quarta-feira (13), também às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O gol fora não vale como critério de desempate. Em caso de empate na soma dos placares, a vaga será decidida nos pênaltis.

Mesmo fora das semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo vem embalado. São três vitórias nos últimos três jogos, com 12 gols marcados e apenas dois sofridos. Pela própria Libertadores enfiou 6 a 0 no Aurora, da Bolívia, venceu o Audax Rio por 2 a 0 e bateu o Fluminense por 4 a 2 no clássico da última rodada da Taça Guanabara. A sequência positiva é sob o comando interino de Fábio Matias, já que a diretoria não definiu o substituto de Tiago Nunes, demitido em 22 de fevereiro.

"Estou feliz com o treinador que está, o grupo tem a confiança dele. Deixo esse trabalho (efetivação ou não) para quem faz esse trabalho. Espero que eles acertem. Três jogos, três vitórias. Já disse por ele mesmo. Os resultados dizem. A decisão não é nossa", disse o lateral-esquerdo Marçal.

Depois de usar uma formação mista nos últimos dois jogos, Fábio Matias vai escalar o que tem de melhor neste jogo decisivo e deve repetir o time que iniciou na goleada sobre o Aurora, por 6 a 0, pela segunda fase prévia da Libertadores. O goleiro John, o zagueiro Pablo e os atacantes Jeffinho e Luiz Henrique seguem como desfalques.

O Red Bull Bragantino também chega embalado para o duelo no Rio de Janeiro. Classificado antecipadamente às quartas de final do Paulistão, o time comandado por Pedro Caixinha não perde desde 31 de janeiro. São nove jogos de invencibilidade, sendo cinco vitórias e quatro empates.

Essa será a segunda partida sem o zagueiro Léo Ortiz, que foi anunciado como reforço do Flamengo na última terça-feira. O miolo de zaga deve ser formado por Lucas Cunha e Luan Cândido. Ainda não pode contar com o zagueiro Eduardo Santos, os volantes Lucas Evangelista e Matheus Fernandes, o meia Nathan Camargo e o atacante Henry Mosquera, entregues ao departamento médico.

"Sabemos a importância desses primeiros 90 minutos. Tivemos alguns dias para treinar e achar a melhor formação. A forma como vamos para o jogo está dentro da minha cabeça", afirmou Pedro Caixinha.