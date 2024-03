Real Brasília-DF x Atlético-GO define o primeiro classificado à terceira fase da Copa do Brasil

O primeiro time classificado à terceira fase da Copa do Brasil sairá do confronto entre Real Brasília-DF e Atlético-GO, marcado para esta quarta-feira, às 20h, no estádio Bezerrão, em Gama (DF). A única vantagem do time candango, abaixo do adversário no ranking da CBF, é jogar em casa. Uma igualdade no tempo normal levará a definição da vaga para os pênaltis.

O Real Brasília também era 'azarão' no primeiro confronto, mas venceu o São Raimundo-RR por 2 a 1. O time é comandado pelo técnico Dedê Ramos e teve como um dos principais destaques o atacante Michel Douglas, com passagens por Novorizontino, Botafogo-SP, CSA e Guarani.

No Campeonato Brasiliense, já não tem mais chances de avançar à semifinal e ainda não garantiu a permanência na divisão. Foram oito jogos, com duas vitórias, um empate e cinco derrotas.

O Atlético-GO, por sua vez, venceu com certa facilidade o União Rondonópolis, fora de casa, por 3 a 1, na primeira fase. O time do técnico Jair Ventura vem tendo um bom começo de ano e tem alguns destaques no elenco, caso dos atacantes Emiliano Rodríguez e Vagner Love.

No Campeonato Goiano, o Atlético se classificou às quartas de final com a terceira melhor campanha e já colocou um pé na semifinal ao derrotar o Goiatuba por 3 a 0 no jogo de ida.

Na quinta-feira, mais três jogos serão disputados pela segunda fase, com destaque para o confronto entre Vasco e Água Santa, vice-campeão paulista de 2023. Em Minas Gerais, o Villa Nova-MG vai receber o Operário-PR, enquanto na Paraíba, o Sousa-PB recebe o Petrolina-PE com moral elevado após eliminar o Cruzeiro com uma vitória por 2 a 0.

Os classificados da segunda fase se juntam aos times que iniciarão a disputa da Copa do Brasil na terceira fase: Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Goiás, Ceará e Vitória.