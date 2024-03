Cavaliers conseguem virada no final e encerram sequência de vitórias dos Celtics na NBA

Tendo como palco o Rocket Mortage FieldHouse, e sob o apoio de uma fanática torcida, o Cleveland Cavaliers obteve uma vitória épica na madrugada desta quarta-feira, ao derrotar o favorito Boston Celtics por 105 a 104, em uma virada épica na NBA. De quebra, o time do técnico Joe Mazzulla ainda teve interrompida uma sequência de onze vitórias consecutivas.

Em um duelo guiado pela emoção até o final, a partida teve um início com domínio dos visitantes. Comandados por Jayson Tatum, que marcou 26 pontos e ainda pegou 13 rebotes, os Celtics chegaram a ter uma vantagem de 16 pontos até o terceiro quarto. Na parte final, porém, o jogo apresentou um inesperado desfecho.

O protagonista para a virada do placar tem nome e sobrenome: Dean Wade. O ala-pivô converteu cinco arremessos de três e colocou o Cleveland à frente no placar faltando pouco mais de dois minutos para o fim.

Os Celtics não se renderam, voltaram a liderar o marcador mas, a 19 segundos do fim, e com um tapinha, Wade definiu o triunfo: 105 a 104. Dos 23 pontos que anotou no confronto, 20 foram assinalados no quarto período.

"Eu tenho boas mãos. Isso foi simplesmente incrível. Muito legal. Nossa equipe provou que tem determinação e também qualidade para buscar uma reação dessas diante de uma equipe como os Celtics", disse o destaque do jogo.

Jarret Allen, companheiro de Wade no Cavaliers, também brilhou na partida ao fazer um "double-double": 21 pontos e 12 rebotes. No entanto, ele se rendeu à bela jornada do companheiro. "O Wade foi simplesmente decisivo. E quando a torcida nos apoiou no último período, sabíamos que a vitória era possível", comentou.

Em uma rodada com nove jogos, o Phoenix Suns conseguiu um importante resultado fora de casa ao superar o Denver Nuggets por 117 a 107. O duelo, que foi definido na prorrogação, contou com um Kevin Durant cirúrgico no final: ele marcou oito de seus 35 pontos no duelo.

Eficiente nos arremessos, Durant também fez a diferença no garrafão. Pegou oito rebotes e ainda contribuiu com cinco assistências. "A equipe provou estar com o emocional em dia e conseguimos ir bem na prorrogação."

Pelos Nuggets, Jamal Muray bem que se esforçou, anotou 28 pontos, mas não conseguiu evitar o revés diante de sua torcida. "Foi uma grande partida, mas não fomos decisivos no final e o jogo acabou indo para a prorrogação. Ali eles foram mais eficientes", comentou.

Em outro jogo da rodada da NBA, o Dallas Mavericks até contou com um Luka Doncic bastante inspirado em quadra. Apesar do brilho individual, no entanto, o jogador esloveno não conseguiu levar o seu time à vitória no duelo com o Indiana Pacers, que venceu a disputa por 137 a 120.

Doncic cravou seu quarto "triple-double" seguido ao marcar 39 pontos, pegar 10 rebotes e fazer ainda 11 assistências. Apoiado em uma atuação coletiva, no entanto, o Indiana Pacers conseguiu fazer frente aos donos da casa e obteve um importante resultado.

Confira os resultados desta terça-feira:

Charlotte Hornets 89 x 101 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 105 x 104 Boston Celtics

Brooklyn Nets 112 x 107 Philadelphia 76ers

Miami Heat 118 x 110 Detroit Pistons

New York Knicks 100 x 116 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 98 x 139 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 114 x 101 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 120 x 137 Indiana Pacers

Denver Nuggets 108 x 117 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos de quarta-feira:

Washington Wizards x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Chicago Bulls

Golden State Warriors x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings