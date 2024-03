Entenda porque Maycon recusou o Flamengo e decidiu permanecer no Corinthians

Maycon fica no Corinthians. O volante foi cogitado no Flamengo, a pedido do técnico Tite. A decisão de ficar partiu do próprio jogador, que avaliou ter um ambiente mais favorável, em diferentes aspectos, em São Paulo. A informação foi publicada pelo "GE". O Estadão confirmou o interesse do clube carioca no jogador.

O volante de 26 anos está cedido por empréstimo ao Corinthians. Ele tem vínculo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o fim de 2026. O atleta continua em São Paulo pelo menos até o final da atual temporada. Na equipe de António Oliveira, Maycon é titular e uma das lideranças do time na remontada, que não impediu a eliminação no Campeonato Paulista.

A boa fase cria expectativa para o restante da temporada, em que o Corinthians disputa a Copa do Brasil e a Sul-Americana, além do Brasileirão. Em negociação com o clube, Maycon ainda receberia valores referentes a 11 meses de direitos de imagem atrasados, na casa dos milhões. Uma possibilidade é que o valor seja o suficiente para o jogador pagar o clube ucraniano pela liberação.

Maycon foi revelado pelo Corinthians em 2016. Na época, o técnico do time era Tite, hoje no Flamengo. No mesmo ano, ele foi emprestado para a Ponte Preta, e o Corinthians contratou Williams (ex-Cruzeiro) e Camacho (ex-Audax). Logo em 2017, Maycon retornou para o clube e foi peça-chave nas conquistas do Paulistão e do Campeonato Brasileiro.

Caso aceitasse ir para o Flamengo, Maicon chegaria em um elenco com grande oferta de jogadores na sua posição, mas a maioria sem condições de jogo. Além de Thiago Maia, que deve ser negociado, Allan faz tratamento para recuperação muscular e foi recentemente diagnosticado com dengue, enquanto Gerson passou por cirurgia devido a hidrofenose renal (obstrução nos rins) e ficará meses afastados. Sobram, Pulgar e Igor Jesus. Tite tem usado apenas o chileno nas últimas escalações do time, junto dos meias De La Cruz e Arrascaeta.

Em 2018, o Shaktar pagou 6,6 milhões de euros (R$ 27,6 milhões, na cotação da época) pelo atleta. No país europeu, Maycon acumulou títulos, mas enfrentou a paralisação do futebol devido à guerra, em 2022. Ele, então, retornou ao Corinthians por empréstimo. Na primeira temporada de volta, jogador sofreu com lesões, mas teve mais chances depois de o Shaktar renovar o negócio. No começo de 2024, foi acertado mais um ano no acordo.