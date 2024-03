Borré assistiu jogos para 'aprender' como Inter joga e já prevê paceria com Enner Valencia

Borré parece não querer perder tempo para começar sua aventura de sucesso com a camisa do Internacional e revelou, nesta quarta-feira, durante a apresentação oficial, que vem assistindo jogos do time para saber como os novos companheiros atuam para se entrosar o mais breve possível. De quebra, garantiu que não v~e problemas em jogar ao lado do equatoriano Enner Valencia, mesmo tendo características parecidas.

"Já enfrentei Enner em algumas oportunidades. Sei as condições que ele tem, o jeito dele jogar. Mas é importante tanto com Lucas Alario, com Lucca, ter esse ritmo, esse entrosamento para encontrar variações e a equipe vencer", afirmou o novo camisa 19, já prevendo uma parceria como equatoriano.

"Gosto de jogar nesse esquema (dois centroavantes). Não sou um atacante que permanece sempre dentro da área. Gosto de me movimentar", detalhou. "É um problema positivo para o Chacho (Eduardo Coudet). Temos muitos torneios e jogadores de qualidade e o importante é estar preparado sempre."

Sobre a recepção de gala no aeroporto Salgado Filho, na terça-feira, o colombiano era só elogios. "Muito obrigado, torcida colorada, por todo apoio, por tudo que fizeram. E tomara que a gente possa a chegar a 150 mil ou até mesmo 200 mil sócios. E assim a gente conquistar nossos objetivos. Estou muito ansioso para viver tudo isso no Beira-Rio", frisou.

Ainda celebrou a volta a jogar na América do Sul. "Vivi muitas coisas lindas no futebol sul-americano. Conheço o nível do futebol e a paixão dos torcedores pelo esporte. Necessitava a voltar a viver isso, essa energia. E sei o quanto é especial esse tipo de partida", falou, revelando gostar de como Eduardo Coudet arma suas equipes. "Enfrentei o Coudet muitas vezes, gosto do modelo de jogo dele. Isso me ajudou a tomar a decisão de jogar no Inter", revelou.

Sem poder disputar a fase final do Campeonato Gaúcho, ele vai ter algumas semanas para se preparara para o Brasileirão, que começa dia 13 de abril. "Estou ansioso e com vontade de estar em campo e começar os treinos. Mas é importante ter calma e saber o momento certo de estrear."