Guarani anuncia treino aberto para torcida antes da 'decisão'

O momento no Guarani é de união. Por isso, a diretoria definiu que o último treinamento antes da 'decisão' contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista, será aberto aos torcedores.

A atividade está marcada para a manhã do sábado. A ideia é passar confiança aos jogadores antes do confronto decisivo contra o Bragantino, no domingo, no Brinco de Ouro da Princesa, pela última rodada do Paulistão.

"Torcedor é fundamental. A gente entende toda a indignação, mas infelizmente não podemos mudar o que passou. Contamos com esse apoio da torcida, acho super importante todo mundo estar com o mesmo pensamento para que a gente consiga nosso objetivo", disse o goleiro Vladimir.

O Guarani chega para a rodada decisiva dependendo apenas de si para escapar do rebaixamento. Na 14ª colocação geral, o alviverde de Campinas tem sete pontos e só está a frente de Ituano, com seis, e Santo André, com cinco.

Em caso de tropeço, o Guarani precisa torcer para Ituano e São André não ganharem de São Paulo e Ponte Preta, respectivamente.