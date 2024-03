Viviane Pereira ganha batalha com filipina e Brasil continua imbatível no Pré-Olímpico de boxe

O boxe brasileiro passou com 100% de aproveitamento pela primeira rodada do Pré-Olímpico Mundial da Itália, em Busto Arsizio. Depois dos triunfos no masculino com Luiz Oliveira, o Bolinha, Yuri Falcão e Wanderson Oliveira, foi a vez de Viviane Pereira subir no rinque e vencer o seu combate.

E foi um combate bastante difícil para a boxeadora da categoria 75kg diante de Hergie Bacyadan. A rival das Filipinas começou melhor a luta e obrigou a brasileira a se dedicar bastante para buscar a virada por 3 a 2.

Diferentemente do masculino, no qual são necessárias mais três vitórias para a vaga olímpica, Viviane Pereira já está nas quartas de final e se garante em Paris ganhando mais dois combates.

A pugilista já volta ao ringue nesta quinta-feira, diante da britânica Chantelle Reid, que passou por Eyed Angel, de Trinidad e Tobago. Com nove vagas garantidas para Paris-2024 pelo Pan de Santiago, o Brasil busca completar a equipe com seus últimos quatro representantes.

Além de Viviane, o Brasil terá outros dois pugilistas em cação nesta quinta-feira. Yuri Falcão terá pela frente o jordaniano Obada Alkasbesh, que entrou como bye na primeira rodada, enquanto Wanderson Oliveira encara o irlandês Aidan Walsh. Bolinha faz sua segunda luta somente na sexta, diante do israelense Vladislav Voroshilov.