Quatro skatistas brasileiros avançam às quartas de final do Pro Tour de Dubai no street

Ivan Monteiro, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Lucas Rabelo estão nas quartas de final do Pro Tour de Dubai. Depois de não conseguir colocar nenhum skatista no pódio do park, o País tenta se redimir na categoria street, na qual terá a fadinha Raíssa Leal em ação.

Com formato de disputa semelhante ao do park, nesta fase classificatória do street cada skatista também deu duas voltas. A melhor nota serviu para o resultado final e Ivan Monteiro terminou como o melhor do País, na sétima posição no geral, com 54,72 pontos. Logo atrás surgiu Felipe Gustavo, oitavo com 54,38.

Os outros dois brasileiros que se garantiram entre os 29 melhores vieram bem mais distantes. Giovanni Vianna terminou em 16º, com 48,85 somados na primeira volta, assim como Lucas Rabelo, o 20º com 44,14, também precisou do primeiro giro para avançar. O melhor do dia foi o francês Vincent Milou, com 73,12, bem superior ao peruano Deivid Tuesta, segundo com 64,92 e o japonês Kairi Netsure, com 63,58.

Outros cinco brasileiros participaram das eliminatórias e não tiveram motivos para celebrar. João Lucas Alves (34º com 37,07), Gabryel Aguilar (36º, com 36,94), Filipe Mota (37º, com 36,31), Carlos Ribeiro (56º, com 28,98) e Kelvin Hoefler (72º, com 20,92), acabaram eliminados.

Nesta quinta-feira será a vez do time feminino buscar vaga nas quartas de final. O Brasil será representado no Pro Tour de Dubai por Carla Karolina, Gabriela Mazetto, Kemily Suiara, Isabelly Ávila e Marina Gabriela. Entre as melhores no ranking mundial do street - aparece em 2º lugar -, Rayssa Leal tem vaga direta nas quartas de final.

A competição em Dubai vale pontos para o ranking mundial que definirá os representantes de cada país nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.