Atlético-GO vence Real Brasília de virada e se classifica na Copa do Brasil

Após sofrer um gol logo no primeiro minuto de jogo, o Atlético-GO conseguiu a virada e conquistou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Com os gols da virada marcados no segundo tempo, o time goiano venceu o Real Brasília por 3 a 1 nesta quarta-feira, em duelo realizado no estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal.

Nesta fase, não há havia mais a vantagem do empate para o clube mais bem ranqueado na CBF - neste caso, o Atlético-GO - e só restava a vitória ao time goiano. Com a classificação, o Atlético fatura premiação milionária no valor de R$ 2,205 milhões.

Agora, aguarda o sorteio feito pela CBF para saber quem será seu adversário. Na estreia, eliminou o União-MT com vitória por 3 a 1. O Real Brasília, por sua vez, chegou à segunda fase ao bater o São Raimundo-RR por 2 a 1 e agora se dedica ao Campeonato Brasiliense.

O Real Brasília abriu o marcador no primeiro minuto de jogo. Gabriel faz ótima jogada individual e acionou Guilherme pela direita. Ele bateu cruzado, forte, para abrir o marcador.

O gol inicial acendeu o Atlético-GO que passou a se impor e atacar o adversário, chegando a acertar a trave do time da casa por duas vezes antes dos 16 minutos, com Alix Vinícius de cabeça e Luiz Fernando.

Assim o empate mão demorou a sair. Aos 18, Alejo Cruz cobrou falta pela direita e Emiliano Rodríguez subiu mais que a defesa adversária para cabecear para as redes. O time goiano, porém, não manteve o ímpeto e criou poucas oportunidades a partir de então.

O Real Brasília foi melhor na etapa final e começou mais agressivo. Apesar disso, quem marcou foi o Atlético. Aos 29 minutos, após cobrança de falta pela esquerda, o zagueiro Alix Vinícius entrou em velocidade e desviou com o pé para marcar.

Dez minutos depois, o Atlético sacramentou a classificação com o gol marcado por Shaylon. Ele bateu forte no alto o pênalti assinalado em falta sobre Rhaldney.

O próximo jogo do Atlético-GO será pelas quartas de final do Campeonato Goiano na segunda-feira, quando faz o jogo de volta com o Goiatuba no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. No primeiro jogo, o Atlético venceu por 3 a 0. O Real Brasília volta a jogar pelo Campeonato Brasiliense no domingo, às 15h30, diante do Gama, pela nona rodada.