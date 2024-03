Andy Murray estreia com vitória em Indian Wells e enfrenta o russo Andrey Rublev

O ex-número 1 do mundo Andy Murray estreou com vitória nesta quarta-feira no Masters 1000 de Indian Wells. Ele superou David Goffin por contundentes 6/3 e 6/2 e manteve a freguesia sobre o rival ao vencer todos os oito confrontos que disputaram. Na próxima na próxima sexta-feira pela segunda rodada, o seu adversário já está definido. Será o russo Andrey Rublev

Murray alcançou a marca de 175 vitórias em partidas de Masters 1000 sobre o piso duro. Apenas ele, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer tem números iguais ou maiores desde 1990.

O resultado ajuda a consolidar a reabilitação de Murray, que começou mal o ano perdendo as quatro primeiras partidas. Nas últimos três semanas, porém, ele venceu todas as primeiras rodadas.

"Foi o jogo que melhor saquei. Sempre tive dificuldades de sacar aqui por qualquer razão, hoje me senti melhor", disse.

CHUVA ADIA JOGO DE VENUS WILLIAMS THIAGO WILD

A rodada desta quarta-feira pelo Masters 1000 e WTA 1000 de Indian Wells precisou ser interrompida por causa da chuva. O mau tempo persistiu e interrompeu o único jogo em quadra. A ex-número 1 do mundo Venus Williams e a japonesa Nao Hibino só conseguiram completar dois games.

A estreia de Thiago Wild contra o norte-americano J.J. Wolf deveria acontecer em seguida na mesma quadra, mas também foi adiada. A partida foi remarcada para esta quinta-feira, às 20h30.

Quem também estreia na competição é a paulista Luisa Stefani nas duplas. Ao lado da holandesa Dami Schuurs, ela enfrenta a romena Sorana Cirstea e a croata Donna Vekic por volta das 22h30 (horário de Brasília).