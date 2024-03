Internacional contrata lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, ex-Celtic-ESC

O Internacional anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, de 23 anos, que assinou contrato por empréstimo até o final da temporada. Ele vinha atuando pelo Celtic, da Escócia.

Bernabei iniciou a carreira profissional em 2019 no Lanús, da Argentina. Em sua primeira temporada, já chamou a atenção, caracterizando-se sempre por muita entrega, qualidade técnica e velocidade. Ao todo, realizou 86 jogos com a camisa do clube sul-americano com 5 gols e 10 assistências.

Em 2022, ele foi à Escócia para vestir a camisa do Celtic, com contrato por cinco temporadas. Ele fez 27 jogos pelo time escocês, marcou um gol e deu três assistências. O lateral entrou em campo na partida pela Liga dos Campeões da Europa frente ao Red Bull Leipzig.

No Internacional, o jogador brigará por posição com Renê. O zagueiro Robert Renan também chegou a ser improvisado em algumas partidas do Campeonato Gaúcho. Thauan Lara, do Fortaleza, está em negociação e pode parar no clube gaúcho nos próximos dias.

Ele é o terceiro reforço estrangeiro da equipe para a temporada 2024. Antes dele, chegaram os atacantes Alario e Borré, este, inclusive, foi apresentado oficialmente como reforço colorado.

Enquanto isso, o Internacional foca suas atenções para o Campeonato Gaúcho. No sábado, o time colorado enfrenta o São Luiz, às 16h30, no Beira-Rio, pelas quartas de final.