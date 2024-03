Guarani recebe 'consulta' dos dirigentes do Santos pelo atacante Derek

Mesmo sem atuar desde o dia 12 de fevereiro por causa de uma lesão muscular, o atacante Derek está em alta. Depois do Atlético-GO, o Santos demonstrou interesse em contar com o atacante do Guarani na sequência da temporada.

Apesar do contato feito por pessoas ligadas ao Santos, o destino de Derek deve mesmo ser Goiânia. As diretorias de Guarani e Atlético-GO têm bom relacionamento e deixaram um acordo encaminhado para o fim do Campeonato Paulista.

Na negociação com o Atlético-GO, Derek iria em definitivo e o Guarani receberia dois jogadores por empréstimo até o fim da Série B do Brasileiro: o volante Rhaldney e o atacante Airton.

O bom futebol apresentado no ano passado fez o Guarani comprar 100% dos direitos econômicos de Derek e prorrogar o contrato até dezembro de 2025. O valor da multa rescisória é mantido em sigilo.

Em fase final de recuperação de uma lesão muscular no posterior da coxa direita, sofrida diante do Novorizontino, Derek não deve estar à disposição de Claudinei Oliveira para a "decisão" de domingo, diante do Red Bull Bragantino, em Campinas.

Na lanterna do Grupo B, com 7 pontos, o Guarani escapa do rebaixamento com uma vitória diante do Red Bull Bragantino. Se tropeçar, tem que torcer para Santo André e Ituano não ganharem de Ponte Preta e São Paulo, respectivamente.