Mayke comemora retorno antecipado após lesão e visa liderança geral do Paulistão com Palmeiras

Após desfalcar o Palmeiras nos últimos sete jogos do Campeonato Paulista, Mayke retornou no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no MorumBis. O lateral comemorou o retorno antes do previsto e revelou que o principal objetivo agora é conquistar a liderança na classificação geral, o que pode levar o técnico Abel Ferreira escalar força máxima frente ao Botafogo, neste sábado, às 18h, na Arena Barueri.

"Fiquei muito feliz por ter voltado até antes do previsto. Agradecer a Deus e a todos que me ajudaram no Palmeiras. Me machuquei contra o São Paulo, pela Supercopa do Brasil, e voltei contra o São Paulo, pelo Paulista. Foi um jogo muito importante, mas não conquistamos o resultado que queríamos. Agora é focar nas fases finais, que serão jogos muito difíceis. Antes, claro, tem a última rodada da primeira fase e vamos buscar a liderança geral. Será em casa, com o apoio da nossa torcida, e faremos de tudo para conseguirmos mais um resultado positivo", disse o lateral.

O Palmeiras é o único invicto no Campeonato Paulista e ocupa a primeira posição do geral, com 25 pontos, contra 22 do Santos. "O Paulista é o torneio estadual mais difícil que tem. Temos essa invencibilidade e mostra que estamos no caminho certo. Nosso primeiro objetivo era se classificar e agora vamos buscar o primeiro geral. Depois, pensaremos nas quartas de final", afirmou.

Desde 2017 no Palmeiras, Mayke soma 262 partidas (sendo 185 como titular), 20 assistências e sete gols pelo clube. É o atleta com mais títulos brasileiros na história dos pontos corridos, com cinco (2013 e 2014 pelo Cruzeiro e 2018, 2022 e 2023 pelo time alviverde..

TREINO

Nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras deu sequência ao trabalho visando o Botafogo. A atividade consistiu em duas movimentações simultâneas: enquanto duas equipes disputavam uma atividade em dimensões reduzidas com objetivos específicos, outro grupo ensaiava transições, cruzamentos e finalizações.

A tendência é que o Palmeiras entre em campo com: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Flaco López e Endrick (Rony).

Zé Rafael, Endrick e Gabriel Menino são os três jogadores pendurados do Palmeiras na partida. Caso sejam advertidos com o cartão amarelo diante do Botafogo, serão desfalques para o duelo das quartas de final, por isso podem ser preservados no sábado.