Rafinha treina e pode ser novidade no São Paulo contra o Ituano em jogo decisivo no Paulistão

O São Paulo pode ter um reforço de peso para a partida contra o Ituano, marcado para este domingo, às 16h, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O lateral Rafinha treinou normalmente e pode aparecer no duelo que pode definir a classificação do clube tricolor às quartas de final do torneio.

Rafinha vem desfalcando o São Paulo por causa de uma lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda. A tendência é que fique como opção no banco de reservas, podendo entrar na partida dependendo do andamento da mesma, já que o time de Thiago Carpini ainda não assegurou uma vaga nas quartas de final, apesar de estar bem encaminhada.

Nesta quinta-feira, os jogadores fizeram um aquecimento com bola comandado pelos preparadores físicos. Já o técnico Thiago Carpini e seus auxiliares conduziram um exercício com situações de ataque contra defesa, com ajustes ofensivos e defensivos. Na sequência, o treinador separou duas equipes e comandou um treino tático utilizando pouco mais da metade do campo, com foco sobretudo nos comportamentos defensivos da equipe que deve iniciar a partida em Itu. Por fim, houve um ensaio de finalizações.

Apesar do retorno de Rafinha, o técnico Thiago Carpini continua com uma série de desfalques. Rodrigo Nestor, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, deu sequência aos seus trabalhos com a preparação física, tanto na parte interna quanto no gramado. Luiz Gustavo, Nikão e Wellington Rato permaneceram no departamento médico.

O atacante André Silva, recém-chegado do Vitória de Guimarães, de Portugal, fez exercícios individualizados com a preparação física. Ele poderá ser inscrito no Campeonato Paulista em caso de classificação para as quartas de final.

Sem poder contar com Pablo Maia, suspenso, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius, Bobadilla (Galoppo), Alisson, Lucas Moura e Welington; Ferreira e Luciano.

O São Paulo é o líder do Paulistão, com 19 pontos e leva vantagem do Novorizontino pelo saldo de gols (7 a 4). O São Bernardo é o terceiro, com 18. Para classificar sem depender de outros resultados, precisa vencer o Ituano.