Atlético-MG anuncia atacante Brahian Palacios, de 21 anos, ex-Atlético Nacional-COL: 'Feliz'

O Atlético-MG continua qualificando ainda mais o seu elenco visando, principalmente, o segundo semestre com Brasileirão e Copa Libertadores da América. O time mineiro anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Brahian Palacios, de 21 anos, que vinha atuando pelo Atlético Nacional, de Medellín-COL. O vínculo vai até o fim de 2027.

"Saudações muito especiais a toda massa do Galo. Estou muito contente de estar aqui e muito feliz de verdade pela oportunidade. Obrigado a todos pela recepção, pelas mensagens e espero conhecê-los logo. Vamos, Galo!", disse o jogador em um rápido vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

Canhoto, o jovem atacante tem como característica atuar pelas pontas. Ele participou do Pré-Olímpico da América do Sul no começo do ano, defendendo a seleção colombiana sub-23. No Atlético Nacional, acumulou três gols e quatro assistências na temporada passada, em um total de 47 jogos.

Ainda no início da carreira, Brahian Palacios foi campeão colombiano 2021/22; da Copa da Colômbia e da Supercopa nacional em 2022/2023. Natural de Medellín, ele chegou ao Atlético Nacional em 2020, aos 17 anos, após passar por clubes amadores da região. Ele será o sétimo colombiano na história do clube. A lista contempla Escobar, Del Toro, Rentería, Cárdenas e, mais recentemente, Dylan Borrero.

O jogador chega para disputar uma vaga na posição mais acirrada do Atlético, que conta com Hulk e Paulinho entre os titulares. O técnico Felipão tem no elenco: Vargas, Alan Kardec e Cadu.

Ainda sem poder contar com o novo reforço, o Atlético entra em campo neste sábado, às 16h30, para enfrentar o América, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela semifinal do Campeonato Mineiro.