Milan sofre com um a mais, vence Slavia Praga e fica perto da vaga nas quartas da Liga Europa

O Milan sofreu, mas conseguiu largar na frente por vaga nas quartas de final da Liga Europa ao derrotar o Slavia Praga por 4 a 2, no estádio San Siro, em Milão, pela partida de ida das oitavas de final. O time rossonero jogou boa parte do duelo com um jogador a mais. Ainda nesta quinta-feira, o Olympique de Marselha fez sonoros 4 a 0 no Villarreal. Já o Benfica empatou por 2 a 2 com o Rangers, da Escócia.

Com a vantagem, o Milan poderá perder por até um gol de diferença que estará nas quartas de final, enquanto o Slavia precisará vencer por três gols ou mais. Uma vitória por dois gols levará o duelo para os pênaltis. O jogo de volta está marcado para quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), no Fortuna Arena, em Praga, na República Checa.

O Slavia foi até Milão para jogar recuado, mas viu os planos mudarem logo aos 25 minutos, quando Diouf fez falta pesada e acabou expulso. Com um jogador a mais, o Milan cresceu e abriu o placar, aos 33, em cabeçada certeira de Giroud.

Mesmo assim, o Milan deixava espaços em campo. O Slavia, então, se aproveitou disso e empatou aos 35, em um chute de fora da área de Doudera. O time escocês, no entanto, sofreu um "apagão" nos minutos finais do primeiro tempo e sofreu dois entre os 43 e 45 minutos. Reijnders marcou de fora da área. Já Loftus-Cheek fez de cabeça para ampliar a vantagem.

Com 3 a 1 no placar, o Milan novamente se acomodou e viu o Slavia diminuir aos 19, em arremate de Schranz. Satisfeito com o resultado, o time checo recuou, mas acabou levando mais um gol no fim. Aos 41, Rafael Leão recebeu dentro da área e decretou o triunfo do time rossonero.

Ainda nesta quinta-feira, o Olympique de Marselha se aproveitou do fator casa para atropelar o Villarreal, com um primeiro tempo impecável, na qual abriu 3 a 0, com Veretout, Mosquera, contra, e Aubameyang, de pênalti. O próprio centroavante gabonês deu números finais no segundo tempo e confirmou o triunfo francês por 4 a 0.

Fazendo uma campanha mediana no Campeonato Alemão, o Freiburg derrotou o West Ham por 1 a 0, com gol de Gregoritsch. Lucas Paquetá esteve em campo pela equipe inglesa, mas acabou passando em branco.

Já o Benfica, no estádio da Luz, escapou da derrota para o Rangers ao buscar um empate por 2 a 2. Lawrence e Sterling fizeram para o time escocês, enquanto Di Maria e Goldson, contra, decretaram a igualdade.