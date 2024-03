Raniele sofre trauma no tornozelo e pode desfalcar Corinthians na rodada final do Paulistão

O Corinthians deve sofrer com desfalques para o duelo com o Água Santa, neste domingo, às 16h, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela rodada final do Campeonato Paulista. O volante Raniele não treinou nesta quinta-feira por causa de um trauma no tornozelo direito.

O Corinthians não estipulou o tempo de recuperação do volante, mas dificilmente colocará ele em campo neste domingo, até pelo compromisso na Copa do Brasil na quinta-feira, às 20h, diante do São Bernardo, também no Primeiro de Maio.

Nesta quinta-feira, após ativação física na academia, os atletas foram ao Campo 2 do Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava para o aquecimento. O técnico António Oliveira promoveu um trabalho tático de olho na partida contra o Água Santa.

Além de Raniele, o Corinthians não terá o meia Igor Coronado, com uma lesão muscular. Por outro lado, Fausto Vera treinou normalmente com o grupo. Ele foi poupado na vitória sobre o Santo André, por 3 a 2, no último sábado.

O Corinthians chegou a última rodada do Paulistão já eliminado. O time alvinegro é o lanterna do Grupo C, com 13 pontos, atrás de Red Bull Bragantino (21), Inter de Limeira (17) e Mirassol (14).