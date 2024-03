Ponte Preta tem uma mudança para buscar a classificação às quartas do Paulistão

A Ponte Preta vai ter força máxima para buscar a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista neste domingo, contra o Santo André, às 16 horas, no Estádio Bruno José Daniel, pela última rodada.

Em relação ao time que empatou com o Novorizontino, por 1 a 1, no último fim de semana, João Brigatti deve realizar apenas uma mudança: Emerson Santos no lugar de Léo Naldi, negociado durante a semana com o Vitória.

Emerson Santos, inclusive, é um dos jogadores pendurados na última rodada. Além dele, o zagueiro Mateus Silva, o lateral-direito Igor Inocêncio e os meias Elvis e Dudu Scheit estão com dois cartões amarelos.

"Sabemos da necessidade deles pelo resultado e que será um jogo difícil, mas o nosso pensamento é sempre a vitória. Vamos jogar com muita vontade e competir para conquistar nosso objetivo que é a classificação", disse o zagueiro Haquín.

A provável escalação da Ponte é: Pedro Rocha; Castro, Luis Haquín e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh.

Na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos, a Ponte Preta se classifica com um empate. Em caso de derrota, tem que torcer para o Água Santa não vencer o Corinthians, em São Bernardo do Campo.