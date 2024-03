Larissa Pimenta leva 1º ouro do judô brasileiro em 2024 no Grand Prix da Áustria

A tão buscada medalha de ouro do judô brasileiro em 2024 saiu no primeiro dia de disputa do Grand Prix da Áustria, disputado na cidade de Linz. Larissa Pimenta foi a campeã da categoria até 52kg, com Jessica Pereira bem perto do pódio - foi desclassificada na disputa do bronze.

Depois de ganhar duelo nacional com Jessica na semifinal, Larissa Pimenta enfrentou na decisão a suíça Binta Ndiaye e quase perdeu por imobilização. A brasileira conseguiu escapar do golpe. Enquanto a europeia investia no jogo de solo, a pegada de manga era a estratégia de Larissa, que demorou, mas conseguiu encaixar o ippon para o primeiro ouro verde e amarelo do ano.

Após abraçar a técnica Sarah Menezes, Larissa não escondeu a emoção. Com as mãos no rosto, não segurou as lágrimas após o grande resultado em campanha perfeita na Áustria que, por muito pouco, não terminou com duas judocas no pódio. Foi o primeiro ouro da judoca em Grand Prix, no qual já havia conquistado dois bronzes.

As duas brasileiras fizeram grande campanha em Linz. Larissa, por exemplo, estreou com vitória nas punições ( 3 a 0) diante da italiana Martina Castagnola. Nas quartas, Jessica aplicou um ippon em Aydan Valiyeva para garantir o duelo brasileiro das semifinais, no qual Larissa levou a melhor nas punições.

Na disputa do bronze, Jessica aplicou um golpe na holandesa Naomi Van Krevel que o árbitro deu ippon. A brasileira comemorou a medalha, mas após revisão no vídeo, acabou desclassificada por hansoku (tocar a cabeça no chão). Lamentou a rigorosa decisão da arbitragem e restou celebrar o ouro de Larissa Pimenta com belo ippon na reta final do combate.

Os outros cinco representantes brasileiros neste primeiro dia de disputa não se deram bem. Amanda Lima, até 48 quilos, é quem chegou mais perto após imobilização na holandesa Gabriela Narvaez no primeiro combate e com vitória sobre Lois Petit, da Bélgica, nas oitavas. Caiu nas quartas diante da italiana Asia Avanzato e na repescagem, diante da chilena Mary Dee Vargas Ley.

Na mesma categoria, Natasha Ferreira abriu o dia com finalização diante de Mirela Rodriguez Salvador, da Espanha. Mas caiu nas oitavas de final ao levar um waza-ari de Asia Avanzato, algoz, também, de Amanda Lima, nas quartas.

Na categoria até 57kg, pelas oitavas de final, Jessica Lima caiu no golden score diante da holandesa Julie Beurkens após uma entrada falsa e acúmulo de punições. Ele havia estreado com grande vitória sobre a francesa Ophelie Velozzi com waza-ari-awasete-ippon (dois waza-aris).

Na categoria até 60kg, Michel Augusto caiu na segunda rodada do Grand Prix austríaco por acúmulo de punições diante do holandês Emiel Jaring. Já Henrique Gusmão perdeu seu primeiro combate, também nas punições, diante do austríaco Vache Adamyan.