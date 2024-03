Rayssa Leal soma 2ª melhor nota no Pro Tour de Dubai e vai à semifinal; Felipe Gustavo avança

Principal skatista do Brasil e uma das melhores no planeta, Rayssa leal estreou muito bem no Pro Tour de Dubai, garantindo a segunda melhor nota do dia no street e se tornando a representante verde e amarela nas semifinais deste sábado. Já Marina Gabriela ficou somente na 24ª posição e se despediu da competição.

Segunda do ranking mundial, Rayssa entrou somente nas quartas de final e se garantiu com 76,45 pontos da primeira volta das duas de 45 segundos. Ela foi superada apenas pela australiana Chloe Covell, que cravou 78,73. Marina Gabriela fez somente 39,24. Em terceiro apareceu a chinesa Chenxi Cui, com 71,00.

Brasileira, australiana e chinesa terão dura concorrência pelas oito vagas à decisão de domingo, com nove japonesas se garantindo nesta sexta-feira entre a quarta e a 12ª colocação. Momigi Nishiya foi 4ª com 70,27, seguida pelas compatriotas Liz Akama (69,38), Miyu Ito (66,37), Yumeka Oda (65,37), Ibuki Matsumoto (65,06), Funa Nakayama (64,43), Coco Yoshizawa (63,26), Nanaka Fujisawa (62,29) e Nonoka Nakajima (60,11).

Entre as 16 classificadas desta sexta-feira para as semifinais ainda avançaram outra representante da Austrália, Liv Lovelace, a holandesa Roos Zwetsloot, a francesa Lucie Schoonheere e a neozelandesa Jessica Ready.

No masculino, o Brasil teve quatro representantes nas quartas de final, mas somente Felipe Gustavo conseguiu avançar às semifinais de sábado. Ivan Monteiro, Giovanni Vianna e Lucas Rabelo acabaram fora da lista dos 16 melhores.

Felipe Gustavo se garantiu com os 65,01 pontos somados da primeira volta, avançando na 12ª colocação. Giovanni Vianna ficou perto de se garantir, fechando em 18º, com 56,74. Lucas Rabelo foi o 24º, com 42,70 e Ivan Monteiro, então o melhor brasileiro do qualificatório, fechou somente em 27º, com 40,02.