Nathalie Moellhausen na esgrima e Georgia Furquim no tiro esportivo garantem vaga em Paris-2024

A delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 continua crescendo e com as mulheres dando show. Depois de Duda e Ana Patrícia celebrarem a vaga no vôlei de praia, foi a vez de Nathalie Moellhausen na esgrima e Georgia Furquim no tiro esportivo também comemorarem a classificação.

Agora são 164 vagas conquistadas pela delegação brasileira para Paris-2024, em 30 modalidades distintas, sendo 102 femininas, 47 masculinas e 15 sem gênero definido (hipismo e revezamento da natação), de acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Campeã mundial em 2019, Nathalie Moellhausen está na disputa do Grand Prix de Esgrima em Budapeste, na Hungria, e graças a uma combinação de resultados, não poderá mais ser alcançada pelas adversárias do ranking olímpico.

Mesmo sem entrar em combate, ela celebrou as quedas ds canadense Ruin Xiao, ainda na segunda preliminar em Budapeste, e da argentina Isabel Di Tella para carimbar o passaporte. Mesmo que as adversárias continuassem na disputa, Nathalie Moellhausen, oitava do ranking mundial, precisava apenas terminar na frente das rivais pela vaga.

A atleta de 38 anos vai defender o Brasil pela terceira olimpíada seguida, a quarta da carreira - esteve pela Itália em 2012 em Londres, depois defendeu o País no Rio-20-16 e Tóquio-2020. Agora, ela vai tentar brilhar "em casa" e conquistar uma medalha. A esgrimista mora em Paris faz 18 anos.

Já Georgia Furquim se garantiu ainda na quinta-feira, ao avançar para a final do skeet feminino do Campeonato das Américas, realizado no Campo de Tiro El Hiüero, em Santo Domingo. Ele faz história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar vaga olímpica na prova skeet.