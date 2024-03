Stuttgart supera Union Berlin com mais um gol de Guirassy e encosta no Bayern no Alemão

O Stuttgart entrou de vez na briga pela segunda colocação do Campeonato Alemão. Disposto a desbancar o Bayern de Munique na disputa do vice-campeonato - O Bayer Leverkusen lidera com enorme vantagem -, ganhou do Union Berlin por 2 a 0 e agora está a um ponto dos bávaros.

Jogando na Mercedes Benz Arena, o time da casa não demorou a abrir vantagem no marcador. Graças a mais um gol de seu artilheiro, Guirassy, que recebeu ótimo lançamento de Karazor, às costas da defesa, e bateu sem chances de defesa para o goleiro Ronnow, aos 19 minutos.

Foi o 21º gol do atacante de Guiné em 19 partidas no Campeonato Alemão. Na temporada, em 21 partidas, são 23 bolas nas redes. A desta sexta-feira serviu de presente antecipado ao aniversário de 28 anos que ele celebrará na próxima terça-feira.

Na comemoração, o jogador colocou a mão no ouvido pedindo o grito da torcida que mais uma vez lotou o estádio. Ainda colocou a barriga embaixo da camisa para simular o futuro filho que está para nascer. Na briga pela artilharia do Alemão, perde apenas para Kane, do Bayern, que já fez 27, mas jogou cinco vezes mais.

No segundo tempo, Furich fez um belo gol em batida colocada do lado esquerdo da área para definir a 17ª vitória do surpreendente Stuttgart em 25 rodadas. Agora, são 53 pontos na tabela de classificação, um atrás do Bayern, que recebe o Mainz 05 neste sábado. O Leverkusen está sobrando na frente, com 64.