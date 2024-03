Iga Swiatek, Marketa Vondrousova e Jannik Sinner arrasam na estreia em Indian Wells

O primeiro dia dos principais tenistas do ranking no WTA 1000 e no Masters 1000 de Indian Wells foi recheado de vitórias arrasadoras, como a estreia da líder do ranking feminino Iga Swiatek, e também de Jannik Sinner, terceiro favorito no masculino.

Em busca de seu segundo título no deserto da Califórnia - foi campeã em 2022 batendo a grega Maria Sakkari na final - e tentando se redimir da queda na semifinal da edição passada, Swiatek largou nesta sexta-feira com vitória com pneu diante da americana Danielle Collins.

Depois de um jogo equilibrado até os 3 a 3 no primeiro set, a líder do ranking enfileirou nove games seguidos para fechar a partida em 6/3 e 6/0 e avançar à segunda fase. Agora ela tem impressionantes 21 sets vencidos com pneus em WTA 1000.

Quem também teve uma largada em grande estilo foi Marketa Vondrousova, cabeça de chave 7, também arrasando uma tenista americana. A checa arrasou Bernarda Pera por 6/2 e 6/0. Já a russa Anastasia Pavlyuchenkova (22ª favorita) não aplicou pneu, porém não teve trabalho para bater a espanhola Nuria Parrizas-Diaz, com 6/3 e 6/1.

Outra russa a estrear bem no WTA 1000 foi Veronika Kudermetova, 17ª cabeça de chave em Indian Wells, que passou pela japonesa Nao Hibino, algoz da experiente Venus Williams, com 6/1 e 7/5.

Como ocorrem nos grandes torneios, as surpresas costumam aparecer logo na estreia e não foi diferente nesta sexta-feira, com duas cabeças de chave eliminadas. Jelena Ostapenko (10ª) levou 5/7, 6/3 e 6/3 da alemã Angelique Kerber, enquanto Ekaterina Alexandrova (15ª) se despediu com 7/5 e 6/1 para a casaque Yulia Putintseva.

SINNER E ZVEREV CONFIRMAM FORÇA

No masculino, os favoritos mostraram força nesta sexta-feira. Cabeça de chave 3, o italiano Jannik Sinner "imitou" Swiatek no placar e na construção do resultado, ao anotar 6/3 e 6/0 sobre o australiano Thanasi Kokkinakis também com nove games seguidos vencidos.

Já o alemão Alexander Zverev teve de lutar mais para superar o também australiano Christopher O'Connell, também em sets diretos, por duplo 6/4. Destaque, ainda, para os triunfos do australiano Alex de Minaur (10º favorito), do argentino Francisco Cerúndolo (22º) e do canadense Felix Auger-Aliassime (31º).