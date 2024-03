Palmeiras joga por um empate para garantir a liderança geral do Paulistão

O Palmeiras encerra neste sábado a fase de grupos do Paulistão. O duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Barueri, às 18h, será o último da equipe no estágio inicial da competição. O plano dos comandados de Abel Ferreira é vencer mais uma partida, continuar como o único invicto do torneio e avançar com a melhor campanha entre todos os 16 times.

Classificado antecipadamente ao mata-mata do Estadual do qual é o atual bicampeão, o Palmeiras nem precisa ganhar para terminar como líder da classificação geral. Basta um empate para que isso aconteça, já que soma 25 pontos e o Santos, 22 - o time da Vila Belmiro joga também neste sábado e no mesmo horário. A equipe alviverde aguarda para saber quem será seu adversário nas quartas. Será Ponte Preta ou Água Santa, que jogam neste domingo.

"Vamos buscar a liderança geral. Será em casa, com o apoio da nossa torcida, e faremos de tudo para conseguirmos mais um resultado positivo", afirmou o lateral-direito Mayke. Ele retornou de lesão e atuou na última partida, o tenso clássico com o São Paulo, que terminou empatado em 1 a 1. Ala, lateral e atacante, o versátil jogador pode ser uma das novidades entre os titulares.

"O Paulista é o torneio estadual mais difícil que tem. Temos essa invencibilidade e mostra que estamos no caminho certo. Nosso primeiro objetivo era se classificar e agora vamos buscar o primeiro geral. Depois, pensaremos nas quartas de final", prosseguiu Mayke.

O último treino antes da partida, na sexta, foi marcado pela despedida do gerente de futebol Cícero Souza, que aceitou o convite da CBF para ser gerente geral técnico das seleções masculinas. Todos os funcionários da Academia de Futebol se reuniram para entregar ao profissional, que chegou ao clube em 2015, um quadro assinado e uma placa que valoriza o seu legado de dedicação.

"Espero transportar muito do que aprendi aqui. O Palmeiras hoje tem estrutura, processos, comissão técnica, time, estafe, mas tem uma coisa que vale muito mais: um ambiente propício e que isso possa perdurar por muito tempo", afirmou Cícero em sua despedida.

Sem novos desfalques no elenco, Abel Ferreira deve repetir a escalação utilizada no clássico com o São Paulo. O time jogou mal, mas não há sinalização de que o treinador mudará peças e o esquema. Há possibilidade de rodar o elenco, considerando a classificação antecipada ao mata-mata, mas isso é improvável, uma vez que os atletas tiveram a semana livre para descanso e treino e terão a próxima semana para repetir essa rotina, já que o duelo das quartas será no fim de semana.

O Botafogo-SP joga sem pretensões. Último colocado do Grupo D, com 12 pontos, o time de Ribeirão Preto não temem mais chance de classificação e não corre risco de ser rebaixado. O plano é quebrar um jejum de 10 anos sem vencer o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

PALMEIRAS - Weverton; Rocha, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO - Michael; Wallison, Matheus Costa, Bernardo Schappo e Jean Victor; Lucas Dias, Emerson Negueba, Matheus Barbosa e Leandro Maciel; Alex Sandro e Douglas Baggio. Técnico: Paulo Gomes.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - Arena Barueri, em São Paulo (SP).