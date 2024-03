Bia vence na estreia do WTA 1000 de Indian Wells e quebra má fase; Wild e Stéfani classificam

A madrugada deste sábado contou com grandes atuações dos brasileiros no tênis. Beatriz Haddad Maia quebrou a sequência de eliminações precoces ao vencer a eslovaca Rever Sramkova, na estreia do WTA 1000 de Indian Wells, por 2 sets a 0. Já Thiago Wild chegou à terceira fase do torneio, no masculino, ao bater o russo Karen Khachanov, 15º cabeça de chave, por 2 a 0. Nas duplas, Luisa Stéfani e a holandesa Demi Schuurs venceram a romena Sorana Crista e a croata Donna Vekic também por 2 a 0.

Bia vinha de três eliminações em estreias. Ela caiu na primeira fase do WTA 1000 de Doha e de Dubai, e dos 500 de San Diego. Neste sábado, ela deu a volta por cima ao derrotar Rebecca Sramkova, 127ª colocada do ranking da WTA, por 7/5 e 6/2, em 1h55 de partida.

Na próxima fase, a brasileira enfrentará a russa Anastasia Pavlyuchenkova (24ª), que derrotou a espanhola Nuria Parrizas Diaz por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1. Bia não tem um retrospecto bom contra a adversária, tendo saído derrotada nos últimos dois confrontos.

A brasileira começou muito bem na partida e chegou a abrir 4/1 de vantagem. No entanto, sofreu oscilações e deixou Sramkova reagir. O duelo chegou a estar empatado por 5/5, até que a brasileira voltou para a partida e conseguiu confirmar a vitória por 7/5.

No segundo set, Bia foi extremamente agressiva, não deixou a adversária se impor e conquistou a classificação com facilidade, com direito a duas quebras e vencendo cinco games consecutivos. A vitória foi por 6/1.

Já Thiago Wild conquistou a quarta vitória no Masters 1000 de Indian Wells, sendo que duas foram na quali. Neste sábado, derrotou Karen Khachanov por 6/1 e 7/5, em 1h22min de partida.

"Estou feliz, satisfeito com meu jogo. A gente tem trabalhado duro pra isso, pra jogar bem e alcançar resultados. É preciso acreditar e ter confiança, mas sem trabalho não se chega a lugar nenhum. Estou entendendo que é um progresso diário, mental e físico. Cada dia, cada jogo a gente conversa e vê o que pode fazer melhorar. Vou descansar e depois pensar no próximo jogo", disse o brasileiro.

Wild pegará na terceira fase o húngaro Fabián Maroszán, que derrotou o chileno Nicolás Jarry por 2 a 1, de virada, parciais de 3/6, 7/5 e 6/4.

O brasileiro teve um primeiro set bem tranquilo. Abriu 5/0 com apenas 20 minutos de partida e fechou, sem sustos, por 6/1. No segundo set, Khachanov acordou para a partida, disputou ponto a ponto com o brasileiro, mas acabou derrotado por 7/5.

Fechando o dia, Luisa Stefani conquistou uma ótima vitória nas duplas e avançou às oitavas de final ao derrotar a romena Sorana Cirstea e a croata Donna Vekic por 6/2 e 6/4. Juntas, elas conquistaram o WTA 1000 de Doha, mas vinham de derrota em Dubai.

A partida originalmente seria disputada na quinta-feira, mas acabou sendo transferida por causa da chuva. Em quadra, elas não deram a menor chance às rivais e confirmaram o favoritismo. Na próxima fase, elas enfrentam as vencedoras do confronto entre Anna Kalinskaya e Veronika Kudermetova e a norueguesa Ulrikke Eikeri e a chinesa Hanyu Guo.