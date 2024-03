Recuperado de uma lesão no tornozelo que o tirou do Rio Open, Carlos Alcaraz estreou no Masters 1000 de Indian Wells, no Estados Unidos, com vitória sobre o italiano Matteo Arnaldi por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (7/5), 6/0 e 6/1. O espanhol precisou levar um susto no primeiro set para dar a volta por cima e amassar o adversário.

Alcaraz enfrentará na próxima fase o canadense Felix Aliassime, que derrotou o francês Constant Lestienne por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1. Eles já se enfrentaram em quatro oportunidades, com apenas uma vitória do espanhol, coincidentemente, em Indian Wells.

Sentindo falta de ritmo e ainda sem total confiança no tornozelo, Alcaraz se mostrou irregular no primeiro set e chegou a estar perdendo por 5/2. O espanhol foi se recuperando aos poucos, chegou a empatar o duelo, mas foi derrotado no tie-break por 7/5.

A dor da derrota no primeiro set se transformou em ânimo para o restante da partida. Alcaraz voltou em um ritmo acelerado e destruiu seu adversário, que não conseguiu esboçar qualquer tipo de reação, com 6/0 e 6/1.

Quem também venceu foi o americano Frances Tiafoe, que derrotou o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Ele enfrentará na próxima fase o grego Stefanos Tsitsipas, que venceu o francês Lucas Pouille por 6/3 e 6/2.