Atlético de Madrid perde e encerra série de 23 jogos sem vitória do Cádiz no Espanhol

Com a cabeça voltada no duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, diante da Inter de Milão, na quarta-feira, o Atlético de Madrid fez uma partida atípica neste sábado e perdeu para o Cádiz por 2 a 0, no Nuevo Mirandilla, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado deixou o time de Diego Simeone estacionado na quarta colocação.

A vitória quebra uma sequência de 23 tropeços consecutivos do Cádiz na competição e faz o time ganhar um novo fôlego na luta contra o rebaixamento. Com 22 pontos, é o 18º colocado, à frente apenas de Granada e Almería. O Atlético de Madrid tem 55. Na liderança, o Real tem 66.

Apesar de ter 60% de posse de bola, o Atlético de Madrid não estava em um grande dia. O time de Simeone encontrou extrema dificuldade na criação das jogadas e sofreu o primeiro gol aos 24 minutos, quando Sobrino cruzou para dentro da área. Juanmi se desvencilhou da marcação e cabeceou para o gol.

O Atlético de Madrid até esboçou reação, mas pouco ameaçou. A melhor chance no primeiro tempo foi logo após ter sofrido o gol. Samuel Dias Lino passou pela marcação e chutou. Ledesma fez grande defesa para evitar a igualdade.

No segundo tempo, o Atlético continuou tocando a bola no setor defensivo do Cádiz, mas sem conseguir a infiltração. Com isso, acabou sendo castigado aos 19. Juanmi apareceu dentro da área, completou para o gol e fez o seu segundo na partida.

Com 2 a 0 para o Cádiz, o Atlético largou a mão da partida e começou a se preservar, visando o duelo contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões. No jogo de ida, na Itália, o time espanhol perdeu por 1 a 0.

Ainda neste domingo, o Valencia (8º) se aproveitou do fator casa para derrotar o Getafe (11º) por 1 a 0.