Verstappen elogia 'fim de semana fantástico' da Red Bull e Pérez prevê ajustes

Max Verstappen fez uma análise de seu desempenho e da Red Bull no Grande Prêmio da Arábia Saudita e tratou o fim de semana como 'fantástico'. O holandês, principal candidato ao que seria o seu quarto título mundial, fez a pole e dominou a corrida de ponta a ponta para conquistar a sua segunda vitória consecutiva na temporada.

"Acho que, no geral, foi um fim de semana fantástico para a equipe inteira, mas também para mim. Me sinto ótimo no carro. As últimas voltas com os retardatários e os pneus gastos foram um pouco escorregadias, mas conseguimos gerenciar com o intervalo atrás. Idealmente você não quer fazer um stint tão longo com o pneu, mas nós precisamos", afirmou o holandês.

Já Sergio Pérez, que terminou novamente na segunda colocação, comemorou o desempenho da equipe, mas voltou a reclamar do carro. Ele continua não conseguindo fazer frente ao seu companheiro de equipe, Max Verstappen.

"Definitivamente fizemos um bom progresso, foi uma pena termos nos classificado fora da primeira fila, já que Charles (Leclerc) dificultou. Foi uma corrida comprometida com o safety car tão cedo. É um ótimo dia para a equipe, temos que manter esse ímpeto. Ainda temos alguns pontos a ajustar, mas nossa hora vai chegar", disse.

Os pilotos agora terão um período de descanso antes do Grande Prêmio da Austrália, no circuito de Albert Park. A corrida acontecerá no dia 24 de março (domingo), à 1h (horário de Brasília).