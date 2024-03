Arsenal vence Brentford, assume liderança do Inglês e coloca pressão no City e Liverpool

O Arsenal assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato Inglês, neste sábado, ao vencer o Brentford, por 2 a 1, em casa, no duelo válido pela 28ª rodada. Com a oitava vitória consecutiva, o time do técnico Mikel Arteta alcançou os 64 pontos, superando Liverpool (63) e Manchester City (62), que se enfrentam neste domingo. A equipe perdedora permanece com 26 pontos, em 15º lugar.

O Brentford tentou equilibrar as ações no primeiro tempo, mas só conseguiu até os 15 primeiros minutos. Com bom toque de bola, o Arsenal dominou amplamente e chegou a ter 72% de posse de bola.

Mas o time de Londres só conseguiu um gol na primeira etapa e veio com Rice, aos 19 minutos, em cabeçada repleta de estilo. A partir daí, o Arsenal somou chances desperdiçadas e foi castigado no último lance do primeiro tempo.

Gabriel Magalhães recuou a bola para Ramsdale, mas o goleiro demorou e recebeu o combate de Wissa, que acabou tocando para dentro da meta e garantindo o empate para os visitantes.

Empurrado pela torcida, o Arsenal pressionou desde o início da segunda etapa na tentativa do gol que o colocaria de volta na liderança do campeonato. Mas levou um grande susto quando Toney arriscou quase do meio de campo para grande defesa de Ramsdale, que estava adiantado.

A partir daí, os dois times se revezaram no ataque, o que causou grandes defesas dos dois goleiros. O Arsenal, com Rice, chegou a carimbar a trave.

Apesar da pressão e da necessidade da vitória, o Arsenal manteve o equilíbrio, buscando buracos na zaga do Brentford. E o segundo gol surgiu aos 41 minutos, após bela cabeçada de Havertz.

Daí até o final, o jogo ficou mais nervoso, com faltas ríspidas dos dois lados e muita reclamação da arbitragem.

OUTROS RESULTADOS

Bournemouth e Sheffield empataram por 2 a 2, enquanto Crystal Palace e Luton Town ficaram no 1 a 1. Já o Wolverhampton venceu o Fulham por 2 a 1.