Atlético-MG derruba invencibilidade do América-MG e se aproxima da final do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG deu um passo importante para avançar à final do Campeonato Mineiro. Na tarde deste sábado, recebeu o América-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e venceu por 2 a 0, com gols de Paulinho e Hulk, no primeiro jogo da semifinal.

Foi a primeira vitória do Atlético em clássicos na temporada, já que antes perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 e empatou com o América por 1 a 1. Também foi a primeira derrota do América, que na primeira fase teve cinco vitórias e três empates.

Os times devem se encontrar no próximo final de semana para o jogo da volta. Entretanto, a Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não detalhou a tabela. Na segunda partida, o Atlético pode perder por até um gol de diferença. O América, por sua vez, precisa vencer a partir de dois gols. Isso porque teve melhor campanha na primeira fase e joga por um empate no placar agregado.

Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Tombense e Cruzeiro, que fazem o primeiro jogo no domingo, às 19h30. O Cruzeiro tem a vantagem do empate no placar agregado.

Os dois times buscaram o ataque no primeiro tempo e tiveram chances de abrir o placar. Alisson, do Atlético, recebeu lançamento na direita, invadiu a área e chutou para fora, com perigo. Depois, Paulinho até balançou a rede após receber passe na área, mas estava claramente impedido.

O América respondeu com Renato Marques, que chutou de fora da área com muito perigo. Depois, Matheusinho perdeu uma chance clara. Em rebote dentro da área, perto da marca do pênalti, ele chutou colocado, mas a bola subiu demais, para fora.

Antes mesmo do intervalo, o Atlético puniu a chance perdida e abriu o placar com Paulinho, desta vez em posição legal. Aos 44 minutos, Guilherme Arana tabelou com Hulk no lado esquerdo e cruzou rasteiro. Paulinho completou de primeira e rasteiro para fazer o primeiro gol dele da temporada.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético quase ampliou em jogada de escanteio. Jemerson cabeceou na pequena área, mas Dalberson salvou com excelente tempo de reação. O América tentou buscar o ataque, mas as finalizações foram sem perigo.

O Atlético, por outro lado, seguiu efetivo e fez 2 a 0 aos 25 minutos. Guilherme Arana fez outra excelente jogada, tabelando com Rubens. Depois tabelou com Hulk e tentou a finalização dentro da área, mas foi travado. Hulk ficou com a bola, fez o corte e chutou de direita, cruzado, para ampliar. Foi o centésimo gol do atacante com a camisa do Atlético.

Na parte final, Benítez, do América, conseguiu levar mais perigo em chute colocado de fora da área, mas Everson defendeu. Alan Franco respondeu para o Atlético ao completar cruzamento, em chute que passou perto da trave. Assim, o placar não se alterou mais.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 AMÉRICA-MG

ATLÉTICO - Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Igor Gomes (Rubens) e Gustavo Scarpa; Hulk (Vargas), Paulinho (Cadu) e Alisson (Alan Franco). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

AMÉRICA - Dalberson; Mateus Henrique, Éder (Pedro Barcelos), Júlio e Marlon; Juninho, Moisés (Rodriguinho), Alê e Matheusinho (Benítez); Fabinho (Vitor Jacaré) e Renato Marques (Rodrigo Varanda). Técnico: Cauan de Almeida.

GOLS - Paulinho, aos 44 minutos do primeiro tempo. Hulk, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Alê.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 1.796.418,30.

PÚBLICO - 32.445 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).