Palmeiras com futebol deprimente contrasta com campanha invicta em triunfo sobre Botafogo-SP

Campanha invicta na fase de grupos pelo terceiro ano consecutivo e líder na classificação geral. Nos números, o Palmeiras continua avassalador, mas o futebol tedioso preocupa em 2024. Neste sábado, o time repetiu a dose de pragmatismo, fez um jogo limitado e, apesar de todos os senões, saiu de campo com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, pela 12ª e última rodada da etapa inicial do Campeonato Paulista.

Nem mesmo as ausências de Endrick e Zé Rafael no time titular podem ser apontadas como responsáveis pelo que se assistiu na Arena Barueri. O time teve um jogador a mais em campo por quase 60 minutos e pouco fez. Rony foi protagonista: provocou expulsão e marcou gol. Na campanha da fase de grupos, o Palmeiras teve como melhor atuação o clássico com o Corinthians, que terminou em empate com gosto de fracasso.

O Palmeiras termina na liderança do Grupo B, com 28 pontos. Esse resultado assegura o time como mandante até a semifinal. Agora, o time de Abel Ferreira aguarda por Ponte Preta ou Água Santa, que enfrentam Santo André e Corinthians, respectivamente, neste domingo, às 16h.

Os primeiros movimentos apresentaram o Botafogo mais vibrante e ansiando o ataque. O time de Ribeirão Preto pressionou e trouxe uma sequência de dificuldades para os donos da casa. Nem mesmo contra-ataques o Palmeiras conseguia armar.

Com o passar dos minutos, o Palmeiras tomou a posse de bola e começou a circular a área do Botafogo. No entanto, os visitantes continuaram mais perigosos. A decepção alviverde contrastou com uma decisão da arbitragem. Aos 37 minutos, o juiz expulsou o zagueiro Matheus Costa por um puxão sobre Rony ao entender que era um lance claro de gol.

Mesmo com um jogador a mais o Palmeiras foi capaz de ser efetivo. O primeiro tempo foi tão ruim que, além da arbitragem, o principal assunto foi um dente quebrado de Raphael Veiga em um choque com jogador adversário.

O Palmeiras voltou para etapa complementar mais alerta. Alguns lances foram criados, López perdeu um gol claro, mas serviu para mostrar que o time estava disposto a sair de campo com o triunfo. Em raros momentos, de fato, o Palmeiras atuou como um time com um jogador a mais em campo. Parecia que o Botafogo continuava com 11 no gramado, muito mais por inanição alviverde do que competência dos visitantes.

A insistência em jogadas aéreas mostrou uma incapacidade criativa do time de Abel e, mesmo assim, surtiu o efeito desejado. Mayke cruzou para Rony, que cabeceou para colocar o Palmeiras em vantagem, aos 23 minutos.

O gol não influenciou no rendimento das duas equipes. O Palmeiras persistiu fazendo um jogo fraco tecnicamente, e o Botafogo tentou como pôde buscar o resultado. O placar, porém, permaneceu favorável ao time da casa até o apito final.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 BOTAFOGO-SP

PALMEIRAS - Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Breno Lopes); Lázaro (Caio Paulista), Flaco López e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO - Michael; Wallison, Matheus Costa, Bernardo Schappo, Lucas Dias e Jean Victor; Matheus Barbosa (João Maranini) e Fillipe Soutto (Carlos Manuel); Emerson Negueba (Thássio), Alex Sandro (Leandro Pereira) e Patrick Brey (Pedro Rodrigues). Técnico: Paulo Gomes.

GOL - Rony, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Moreno, Lázaro, Fillipe Soutto e Jean Victor.

CARTÃO VERMELHO - Matheus Costa.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

PÚBLICO - 11.598 presentes.

RENDA - R$ 460.147,00.

LOCAL - Arena Barueri.