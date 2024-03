Santo André e Ponte Preta se enfrentam por objetivos opostos no Paulistão

O jogo no Estádio Bruno José Daniel tem todos os ingredientes de decisão, embora os times lutem por objetivos opostos. A partir das 16 horas deste domingo, Santo André e Ponte Preta se enfrentam pela última rodada do Campeonato Paulista.

Único time que ainda não venceu, o Santo André não depende apenas de si para escapar da Série A2 em 2025. Na lanterna do Grupo A e da classificação geral, com cinco pontos, o time do ABC precisa ganhar e torcer por tropeços de Ituano e Guarani, que enfrentam São Paulo e Red Bull Bragantino, respectivamente.

A situação da Ponte Preta é bem mais tranquila. Na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos, precisa de um simples empate para garantir vaga nas quartas de final ao lado do Palmeiras. Se perder, a classificação só vem se o Água Santa não ganhar do Corinthians.

Com a semana livre antes do jogo decisivo, Márcio Fernandes testou algumas novidades no Santo André, mas a escalação inicial só será divulgada momentos antes da bola rolar. São duas dúvidas principais: Marciel ou Felipe Ferreira no meio-campo e Léo Passos ou Bruno Michel no ataque. Suspenso, o zagueiro Afonso é desfalque.

Para contar com o apoio da torcida neste momento delicado, a diretoria fez uma promoção: quem estiver com a camisa do Ramalhão pode retirar um ingresso de graça nas bilheterias do estádio.

Diante da importância da partida, João Brigatti vai escalar a Ponte Preta com força máxima, mesmo tendo cinco jogadores pendurados. Em relação ao empate com o Novorizontino, a única mudança será a entrada do volante Emerson Santos no lugar de Léo Naldi, negociado durante a semana com o Vitória.

"Sabemos da necessidade deles pelo resultado e que será um jogo difícil, mas o nosso pensamento é sempre a vitória. Vamos jogar com muita vontade e competir para conquistar nosso objetivo que é a classificação", disse o zagueiro Haquín. O ténico João Brigatti foi claro: "Nós vamos pensar na gente, esquecendo os demais resultados."

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ X PONTE PRETA

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Júnior Caiçara, João Maistro, Walce e Igor Fernandes; Wellington Reis, Marciel (Felipe Ferreira), Dudu Vieira e Geovane; Léo Passos (Bruno Michel) e Cléo Silva. Técnico: Márcio Fernandes.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Castro, Luis Haquín e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).