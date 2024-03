Corinthians se despede precocemente do Paulistão em duelo com o Água Santa

Eliminado do Paulistão no fim de semana passado, o Corinthians chega à última rodada da fase de grupos envolto em melancolia e apegado à esperança de viver dias melhores no decorrer da temporada. A despedida da atual edição do Estadual será em São Bernardo do Campo, onde o time alvinegro encara o Água Santa, em duelo marcado para as 16 horas deste domingo, no Estádio 1º de Maio.

Apesar da vitória por 3 a 2 sobre o Santo André na rodada passada, o time comandado por António Oliveira zerou as chances de classificação no Grupo C ao ver a Inter de Limeira superar o Ituano e chegar aos 17 pontos, na vice-liderança. Os corintianos estão em último lugar, com 13 pontos, e só podem ultrapassar o terceiro colocado Mirassol, que tem 14.

Depois do compromisso no ABC paulista, o Corinthians volta ao mesmo local para enfrentar o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil, quinta-feira, dia 14. Encerrada a partida, entra em um período sem jogos oficiais até o segundo final de semana de abril, para quando está previsto o início do Brasileirão de acordo com a tabela base da CBF. O adversário será o Atlético-MG.

O último jogo pelo Paulistão não contará com a presença de António Oliveira no banco de reservas, já que ele está suspenso. Por isso, o auxiliar Bruno Lazaroni deve ser o responsável pelas orientações. Em campo, mais baixas: Gustavo Henrique, também suspenso, e Igor Coronado, que mal estreou e sofreu uma lesão muscular.

Ausente durante os treinamentos da semanas em razão de dores no tornozelo direito, o volante Raniele também deve ser desfalque, após ser titular nos 12 jogos disputados pela equipe alvinegra até aqui. Com isso, Fausto Vera pode começar jogando. Já a vaga de Gustavo Henrique deve ser preenchida com Caetano.

O zagueiro Cacá, contratado junto ao Athletico-PR e apresentado nesta sexta-feira, já está regularizado no BID, mas não pode jogar porque não está inscrito no Paulistão. "Queria ter chegado um pouco antes, a negociação não depende só de mim. Agora é me preparar no tempo que tenho até a estreia", comentou o novo reforço.

O Água Santa vai para o duelo mais cansado e também mais motivado que o Corinthians. O time de Diadema jogou nesta quinta-feira a segunda fase da Copa do Brasil, contra o Vasco, e foi eliminado nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo normal. No Paulistão, ainda tem chances de conseguir vaga nas quartas de final.

Terceiro colocado do Grupo B, com 14 pontos, a equipe comandada pelo técnico Bruno Pivetti precisa vencer neste domingo e torcer para a Ponte Preta, vice-líder com 17, perder para o Santo André. Assim, consegue igualar a pontuação dos ponte-pretanos e efetuar a ultrapassagem por vantagem no número de vitórias.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X CORINTHIANS

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Alex Silva, Joílson, Robles e Artur; Igor Henrique, Cristiano e Luan Dias; Neilton, Bruno Xavier e Júnior Todinho. Técnico: Bruno Pivetti.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Fausto Vera, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: Bruno Lazaroni (auxiliar).

ÁRBITRO - luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.