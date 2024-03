Milan vence Empoli por 1 a 0 e pressiona a Juventus na disputa pela vice-liderança do Italiano

O Milan venceu o Empoli por 1 a 0 neste domingo pela 28ª rodada do Campeonato Italiano e colocou pressão sobre a Juventus, com quem disputa o segundo lugar no campeonato.

Após passar pelo Slavia Praga por 4 a 2, na quinta-feira no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, o Milan dominou o jogo contra uma equipe ameaçada pelo rebaixamento no Italiano. O time de Milão teve mais de 60% de posse de bola e conseguiu 13 finalizações contra apenas 4 do adversário.

O gol da vitória do Milan aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo. Okafor recebe pela esquerda e cruza para Pullisic finalizar da entrada da área no canto esquerdo do goleiro Caprile. Como a posição de Okafor no início do lance era duvidosa, o VAR fez a revisão do lance e validou o gol. Foi o oitavo gol do atacante americano de 25 anos que chegou ao Milan em 2023 vindo do Chelsea.

Distante da líder Inter de Milão, que tem 75 pontos, o Milan encara uma disputa acirrada com a Juventus pelo segundo lugar. O time de Turim tem dois pontos (59 a 57) e um jogo a menos do que o Milan.

Antes de enfrentar o Verona pela 29ª rodada do Italiano no próximo domingo, o Milan tenta se classificar para as quartas de final da Liga Europa e disputa o jogo de volta com o Slavia Praga na quinta-feira.

O Empoli está em 16º lugar no Italiano, com 25 pontos, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. A Udinese, 17º colocada com um ponto a menos, jogar nesta segunda-feira contra a Lazio. O próximo jogo do Empoli é contra o Bologna, quarto do campeonato, na sexta-feira.