Léo Gonçalves é bi no Grand Prix de judô da Áustria, Beatriz Souza é ouro e Buzacarini, bronze

O Brasil foi muito bem no último dia do Grand Prix de Judô em Linz, na Áustria, colocando três atletas no pódio neste domingo. Na categoria até 100 quilos, Léo Gonçalves garantiu o bicampeonato, ao ganhar a final com waza-ari sobre o português Jorge Fonseca e ainda viu Rafael Buzacarini levar o bronze. Já Beatriz Souza fez a final acima dos 78 quilos com a holandesa Marit Kamps e garantiu outro ouro com ippon. Além deles, Larissa Pimenta já havia conquistado o ouro na sexta-feira, na melhor campanha do País no ano, até então sem ouros.

Defendendo o ouro conquistado na Áustria em 2023, Léo Gonçalves fez bonito neste domingo. Ele passou pelo alemão George Udsilauri com uma chave de braços para ir às oitavas, na qual superou o britânico Rhys Thompson com ippon.

Nas quartas, precisou do golden score para aplicar belo waza-ari no austríaco Laurin Boehler, mesmo golpe que deu a vitória no confronto brasileiro com Buzacarini pela vaga na final e na decisão do ouro contra Jorge Fonseca. Comemorou fazendo coraçãozinho.

Depois de perder na semifinal para Léo Gonçalves, Rafael Buzacarini fez bonito na disputa do bronze ao superar o sérvio Bojan Dosen por waza-ari e conquistar a primeira medalha do dia para o Brasil. Depois, torceu na final pelos compatriotas.

Além de celebrar o bicampeonato de Léo Gonçalves, viu Beatriz Souza voltar às disputas após três meses e não dar chances as adversárias e fechar a participação verde e amarela com mais um ouro e com vitória por ippon sobre Marit Kamps.

Na campanha do título de um das esperanças brasileiras da modalidade, vitórias contra Oxana Diacenco, da Macedônia, nas oitavas, e sobre a cubana Idalys Ortiz nas quartas (ambas nas punições ) e diante de Milica Zabik, da Sérvia, na semifinal, com dois waza-aris.