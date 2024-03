Real goleia Celta com dois gols contra e mantém vantagem na liderança

O Real Madrid derrotou o Celta, neste domingo, no Santiago Bernabéu, por 4 a 0, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time do técnico Carlo Ancelotti mantém vantagem na liderança, ao somar 69 pontos, contra 62 do Girona e 61 do Barcelona. O time perdedor permanece com 24 pontos, em 17º lugar. Restam dez rodadas.

O Real Madrid teve domínio total no primeiro tempo. As jogadas se concentravam pelas laterais, com os brasileiros Rodrygo e Vinícius Jr. As chances só não se transformaram em gols por causa da bela atuação do zagueiro Starfelt e do goleiro Vicente Guaita, autor de pelo menos quatro belas defesas.

Guaita foi bem até quando sofreu o gol de Vini Jr aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio de Modric pela direita, Rudiger subiu muito para cabecear. O goleiro do Celta mostrou grande reflexo para defender e ainda pegou o primeiro rebote de Vini Jr, mas na segunda bola o brasileiro mandou para as redes.

Com a vantagem no placar, o Real diminuiu o ritmo e o futebol clássico de Iago Aspas passou a ser o destaque. O meia quase marcou, aos 37, e colocou falta na cabeça de Luca de la Torre, que errou o alvo, aos 47.

O segundo tempo continuou com o mesmo panorama. O Real ficou a maior tempo no campo de ataque, mas sem muita inspiração. O primeiro lance mais perigoso só surgiu aos 13 minutos, com Diaz. Rodrygo e Vinícius Jr tentaram, mas pararam mais uma vez nas mãos de Guaita.

O Celta não teve na etapa final o mesmo ímpeto do primeiro tempo, reservando-se a se defender, apostando em um lance esporádico que pudesse proporcionar o empate.

Mas a bola parada do Real Madrid é muito forte. Aos 34 minutos, Rudiger surgiu como uma bala no meio da zaga do Celta. O zagueiro alemão cabeceou forte, a bola bateu no travessão e nas costas de Guaita, que marcou contra: 2 a 0.

E ainda houve tempo para mais dois gols. Vini Jr escapou pela esquerda e cruzou. Guaita saiu mal da meta e Domínguez acabou empurrando contra: 3 a 0, aos 43. Güler, aos 49, completou o placar.

OUTROS JOGOS

Atuando em seu campo, o Deportivo Alaves bateu o Rayo Vallecano por 1 a 0, enquanto o Athletic Club, como visitante, derrotou o Las Palmas por 2 a 0.