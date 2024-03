Bolinha e Shuga vencem e ficam a uma vitória da vaga na Olimpíada de Paris

Com vitórias incontestáveis, Luiz Oliveira, o Bolinha, e Wanderson de Oliveira, o Shuga, venceram pela terceira vez no Pré-Olímpico Mundial, em Busto Arsizio, na Itália, neste domingo, e precisam de apenas mais uma vitória nesta segunda-feira para garantir vaga na Olimpíada de Paris.

Luiz Oliveira superou Artush Gomtsyan, da Geórgia. O brasileiro domonoi os dois primeiros assaltos e suportou a pressão do adversário no round final. Wanderson de Oliveira teve mais trabalho diante do checo Milos Bartl. O brasileiro foi melhor no primeiro assalto, mas sofreu um forte golpe, que o fez sangrar e o árbitro a abrir contagem. Mas Shuga se recuperou no terceiro e eliminou o adversário.

Luiz Oliveira vai enfrentar o britânico Owain Harris-Allain, enquanto Wanderson Oliveira terá pela frente o húngaro Rami Kiwan. Quem vencer, garante a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Vale lembrar que o boxe brasileiro já tem classificados nove atletas, que se garantiram nos Jogos Pan-Americanos do ano passado.