Corinthians se despede do Paulistão com empate melancólico contra o Água Santa

Já eliminado do Paulistão, o Corinthians mandou o time reserva para São Bernardo do Campo para empatar por 0 a 0 com o Água Santa. O resultado eliminou também o adversário do campeonato.

O jogo começou movimentado, mas pouco objetivo, disputado pelos reservas desentrosados do Corinthians. Aos 5 minutos, o Água Santa pediu pênalti inexistente para o juiz. O Corinthians atuava disperso, dando vários espaços em seu campo para o time da casa aproveitar.

Aos 8, Bruno Xavier limpou a bola na área e chutou para defesa de Carlos Miguel. O Água Santa seguiu produzindo oportunidades, mas não as aproveitava, especialmente com Bruno Xavier e Neilton. A equipe atuava em cima do Corinthians, aproveitando a falta de entrosamento do time reserva.

Aos 25, foi marcada falta em Luan Dias na entrada da área do Corinthians. O próprio cobrou rente à trave de Carlos Miguel. Aos 35, Bruno Xavier recebeu em velocidade e ficou cara a cara com Carlos Miguel, a bola passou pelo goleiro e quase foi para o gol. Hugo tirou em cima da linha e evitou a abertura do placar.

Já nos acréscimos, aos 46, Ryan levou o segundo cartão amarelo por falta em Neilton e foi expulso. O Corinthians, com apenas Romero em campo do time considerado titular, pouco fez e não conseguiu igualar o jogo com o Água Santa nos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo começou com o Corinthians tentando pressionar o Água Santa, mas sem sucesso. O anfitrião recuou um pouco suas linhas defensivas e deixava a bola com o time alvinegro.

Aos 6, Ronald foi derrubado depois de passar por dois jogadores do Corinthians. Neilton cobrou a jogada ensaiada, mas Carlos Miguel pegou. A marcação sob pressão do Água Santa funcionava e o time se mostrava bem postado em campo, sem deixar o Corinthians jogar.

Aos 36, Luan Dias deu ótimo passe para Jael, que ficou cara a cara com Carlos Miguel e bateu para fora. O bandeira assinalou o impedimento. Aos 44, o Corinthians chegou em dois lances: Arthur Sousa avançou pela esquerda e bateu para a defesa do goleiro. No rebote, Giovane mandou para fora. Na sequência, a bola foi alçada na área e Jael desviou de cabeça, mandando para fora.

O Corinthians volta a campo na quinta-feira contra o São Bernardo do Campo, na casa do adversário, pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 0 x 0 CORINTHIANS

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas, Alex Silva, Joílson, Robles e Artur; Igor Henrique, Cristiano (Léo Sena), Luan Dias, Júnior Todinho (Jael), Neilton (Luís Eduardo) e Bruno Xavier (Ronald). Técnico: Bruno Pivetti.

CORINTHIANS - Carlos Miguel, João Pedro, Caetano, Raul Gustavo e Matheus França (Arthur Sousa); Ryan, Guilherme Biro, Hugo (Matheus Araújo), Pedro Henrique (Léo Maná), Gustavo Mosquito (Breno Bidon) e Ángel Romero (Giovane). Técnico: Bruno Lazzaroni.

CARTÕES AMARELOS - Neílton (Água Santa), Cristiano (Água Santa), Ryan (Corinthians), Kady (Água Santa)

CARTÕES VERMELHOS - Ryan (Corinthians)

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis;

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).