Novorizontino supera a Portuguesa em casa e pega o São Paulo nas quartas do Paulistão

O Novorizontino fez o dever de casa e se classificou às quartas de final do Campeonato Paulista. Neste domingo, quando a 12ª e última rodada foi finalizada, o time recebeu a Portuguesa no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), e venceu por 2 a 0, com gols de Fabrício Daniel e Rômulo.

Com a vitória, o Novorizontino terminou na segunda colocação do Grupo D com 22 pontos, atrás do São Paulo por conta do saldo de gols (8 a 6). São Bernardo e Botafogo foram eliminados na chave com 21 e 12 pontos, respectivamente.

Nas quartas de final, o Novorizontino vai encarar o São Paulo em jogo único, com mando de campo do adversário tricolor. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. As partidas serão realizadas no próximo final de semana, mas a tabela ainda será detalhada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A Portuguesa já estava classificada em segundo do Grupo A e terminou com dez pontos. Nas quartas, enfrentará o Santos, líder com 25 pontos. Santo André e Ituano, com oito e seis pontos, respectivamente, não só foram eliminados, como também rebaixados.

Dependendo apenas de si para avançar, o Novorizontino não demorou para buscar o ataque e abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Danilo Barcelos, a defesa da Portuguesa afastou, mas Fabrício Daniel ficou com o rebote na entrada da área e chutou de primeira para marcar.

A Portuguesa levou perigo quando Leandro saiu em boa posição e tocou por cima do goleiro, mas para fora. No final, Zé Ricardo arriscou da entrada da área, em chute colocado, mas novamente para fora.

Assim como no primeiro tempo, o Novorizontino marcou um gol no início da etapa final, aos seis minutos. Em rápido contra-ataque, Neto Pessoa encaixou um lindo passe para Rômulo. Em velocidade, ele chutou da meia-lua, no cantinho do goleiro Thomazella. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

O segundo gol deu mais tranquilidade ao Novorizontino, que evitou sofrer riscos desnecessários, mas sem parar de atacar totalmente. O time controlou bem o jogo para confirmar a vitória e classificação.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 PORTUGUESA

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Renato e Chico; Raul Prata (Geovane), Marlon (Dantas), Rômulo e Danilo Barcelos (Reverson); Fabrício Daniel (Paulo Vitor), Neto Pessoa (Lucca) e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel (Paraizo), Marco Antônio, Robson (Yeferson Quintana) e Pedro Henrique; Patrick, Zé Ricardo e Ricardinho (Denis); Victor Andrade, Henrique Dourado (Chrigor) e Leandro (Rone). Técnico: Pintado.

GOLS - Fabrício Daniel, aos oito minutos do primeiro tempo. Rômulo, aos seis minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dantas e Rômulo (Novorizontino). Marco Antônio (Portuguesa).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote

RENDA - R$ 46.240,00

PÚBLICO - 1.858 pagantes (2.312 presentes).

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).