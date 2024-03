Fora do jogo com o Água Santa, titulares do Corinthians treinam de olho na Copa do Brasil

Liberados da partida contra o Água Santa, neste domingo, ao fim da primeira fase do Campeonato Paulista, alguns dos jogadores titulares do Corinthians treinaram pela manhã no CT Joaquim Grava.

O treino foi comandado por António Oliveira, que estava suspenso e nem ficou no banco de reservas na partida desta tarde pelo Estadual. Bruno Lazaroni foi quem comandou o time contra o Água Santa.

Cássio, Fagner, Gustavo Henrique, Maycon, Raniele e Yuri Alberto participaram da atividade que foi completada com jogadores do sub-20.

O Corinthians se prepara para o duelo eliminatório contra o São Bernardo, quinta-feira, às 20h, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

Na saída de campo após o empate por 0 a 0 com o Água Santa, o goleiro Carlos Miguel disse: "Sobre a cobrança, a gente vive no Corinthians. Se não ganha, não somos os melhores. Mas se ganha fizemos por merecer. Faz parte. Todos viram o que sacrificamos para correr e tentar a vitória. Fomos eliminados do Paulistão, não é bom, mas faz parte da vida. Temos que ter a sabedoria de saber que muitas vitórias e derrotas virão. Temos muito trabalho pela frente."