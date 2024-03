São Bernardo faz sua parte, vence Mirassol, mas fica fora das quartas do Paulistão

O São Bernardo lutou, venceu sua partida, mas acabou eliminado ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, pela 12ª e última rodada, o time do ABC visitou e venceu o Mirassol, por 2 a 0, no Estádio José Maria de Campos Maia, mas viu São Paulo e Novorizontino ficarem com as duas vagas do Grupo D, ao vencerem seus duelos.

Com os resultados desta última rodada, o São Bernardo terminou na terceira colocação do Grupo D com 21 pontos. São Paulo e Novorizontino avançaram com 22. Do outro lado, o Mirassol, que já entrou em campo sem chances de classificação, ficou na quarta e última posição do Grupo C com 14 pontos. Agora, irá focar na preparação para Série B do Campeonato Brasileiro.

Precisando da vitória e de uma combinação de resultados para avançar, o São Bernardo começou a partida em cima, fazendo pressão na área adversária. Mas, viu o Mirassol chegar com maior perigo primeiro. Aos 23 minutos, Dellatorre arriscou um chute de fora da área e acertou a trave do goleiro Alex Alves, que só acompanhou a bola.

Mas a resposta do São Bernardo foi em forma de gol. Aos 32, o zagueiro Helder recebeu no meio-campo e foi avançando, até que deram espaço e ele chegou na entrada da área, batendo rasteiro, no cantinho, sem chances para o goleiro Vanderlei. Na volta da segunda etapa, o duelo continuou movimentado, agora com o Mirassol indo em busca do empate e o São Bernardo tentando mais espaço para ampliar.

Mas o segundo gol saiu no apagar das luzes, já nos acréscimos. Aos 48, Matheus Régis arriscou um chute de longa distância e fez um golaço, fechando o placar em 2 a 0. O resultado, porém, não foi suficiente para o São Bernardo avançar para às quartas de final. O São Paulo também marcou um gol nos acréscimos, de pênalti com Lucas, e venceu o Ituano por 3 a 2, ficando com a liderança do Grupo D.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 2 SÃO BERNARDO

MIRASSOL - Vanderlei; Lucas Gazal, Wanderson (Wesley Santos) e Luiz Otávio; Warley (Isaque), Yuri Lima (Gabriel), Ronald Lopes (Danielzinho) e Marcelo; Paulinho Bóia, Diego Gonçalves (Negueba) e Dellatorre. Técnico: Mozart.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Vitor Ricardo (Luiz Filipe), Hélder, Rafael Foester e Arthur Henrique; Lucas Lima, Alan Santos e Romisson (Rodrigo Souza); Lucas Tocantins (Kauã), Kayke (Matheus Régis) e Silvinho (Hugo Sanches). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Hélder, aos 32 minutos do primeiro tempo e Matheus Régis, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yuri Lima (Mirassol) e Alan Santos, Rafael Forster e Vitor Ricardo (São Bernardo).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA - R$ 25.440,00.

PÚBLICO - 1.106 total.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.