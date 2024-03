Arthur Nory é prata na barra fixa da Copa do Mundo de Baku

O ginasta brasileiro Arthur Nory conquistou a medalha de prata na barra fixa, neste domingo, pela Copa do Mundo de Ginástica Artística de Baku, no Azerbaijão. O atleta alcançou a nota de 14.333, ficando na segunda colocação pelos critérios de desempate.

Nory obteve a nota 8.533 de execução e, assim, acabou terminando em segundo lugar. Isso porque o lituano Robert Tvorogal também chegou aos 14.333, mas alcançou 8.833 na execução e ficou com o título do torneio. Logo abaixo, o colombiano Ángel Barajas finalizou com 7.533 de nota final e completou o pódio em terceiro.

A vaga olímpica será decidida na última etapa da Copa do Mundo, que acontecerá em abril, na cidade de Doha, no Catar. Para se classificar, Nory precisa vencer o torneio e superar Tvorogal, e Chia-Hung Tang (Taiwan), seus principais adversários nesta briga.