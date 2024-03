Ponte Preta avança no Paulistão com derrota, e Santo André é rebaixado

Não foi de forma tranquila, mas a Ponte Preta está classificada às quartas de final do Paulistão. Neste domingo, visitou o Santo André no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e foi derrotada por 1 a 0. Entretanto, foi beneficiada pelo empate sem gols do Água Santa com o Corinthians e avançou, enquanto os mandantes foram rebaixados.

Com a derrota, a Ponte Preta terminou na segunda colocação do Grupo B com 17 pontos e agora enfrenta o Palmeiras, líder com 28. O Água Santa avançaria com uma vitória, mas terminou em terceiro, com 15 pontos, seguido pelo Guarani, com dez. Já o Santo André, apesar da vitória, foi rebaixado, ficando na 15ª e penúltima posição da classificação geral. Caiu junto com o Ituano, 16º com seis pontos. A dupla estava no Grupo A, que teve Santos e Portuguesa classificados.

Nas quartas de final, a Ponte Preta vai encarar o Palmeiras em jogo único, com mando de campo do adversário alviverde. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. As partidas serão realizadas no próximo final de semana, mas a tabela ainda será detalhada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O primeiro tempo foi marcado pela falta de qualidade técnica. O Santo André teve mais posse de bola e até chegou mais vezes de forma clara, mas pouco levou perigo ao gol de Pedro Rocha. Do outro lado, a Ponte Preta tentava responder em contra-ataques.

Na volta para o segundo tempo, a Ponte Preta deu uma acordada e equilibrou a partida. A primeira chance veio aos quatro minutos com Dudu, ele recebeu uma invertida na área, dominou, mas mesmo sozinho, acabou chutando para fora.

A resposta do Santo André veio em forma de gol, depois de diversas oportunidades. Aos 24 minutos, Júnior Caiçara cobrou escanteio e Alexiel subiu mais alto que os zagueiros para testar para o fundo da rede.

Nos minutos finais, as duas equipes foram para o tudo ou nada, e o clima esquentou, tanto que Gabriel Novaes, da Ponte Preta e Marciel, do Santo André, foram expulsos. A torcida local não teve motivos para festejar a vitória, mas apenas lamentou o rebaixamento com gritos de 'time sem vergonha'.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 X 0 PONTE PRETA

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Júnior Caiçara (Robinho), Walce, Sousa e Igor Fernandes; Geovane, Dudu Vieira, Marciel e Felipe Ferreira (Enzo); Lohan (Alexiel) e Bruno Michel (Léo Passos). Técnico: Márcio Fernandes.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Luiz Felipe, Haquín, Castro e Gabriel Risso; Emerson Santos (Paul Villero), Ramon Carvalho, Igor Inocêncio (Dudu) e Elvis (Wesley Fraga); Jeh (Gabriel Novaes) e Iago Dias (Kauê). Técnico: João Brigatti.

GOL - Alexiel, aos 24 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Passos (Santo André) e Castro, Iago Dias e Jeh (Ponte Preta).

CARTÕES VERMELHOS - Marciel (Santo André) e Gabriel Novaes (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista.

RENDA - R$ 44.435,00.

PÚBLICO - 2.340 pagantes.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).