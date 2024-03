Nathalie Moellhausen fica com o bronze no GP de Budapeste e vai a Paris 2024

No Grand Prix de Budapeste de Esgrima, na Hungria, a brasileira Nathalie Moellhausen caiu na semifinal do evento, mas garantiu o seu lugar no pódio. Além disso, a competição foi especial para a esgrimista, pois sacramentou a sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O País já conta com 164 vagas garantidas.

No início de sua campanha, Nathalie abriu a chave principal do evento vencendo a americana Margherita Vincenti por 7 a 6. Logo depois, ela bateu a italiana Federica Isola pelo placar de 11 a 10.

Pelas oitavas de final, vitória sobre a russa Iana Bekmurzova, o que classificou Moellhausen para um duelo contra a honconguesa Vivian Kong, atual líder do ranking mundial. Após muito equilíbrio, a brasileira conseguiu uma grande virada, superou a adversária por 13 a 12 e avançou à semifinal.

Já no combate seguinte, Nathalie acabou superada pela húngara Eszter Muhari, que venceu pelo placar de 15 a 12. Na outra chave, Anna Kun, também da Hungria, eliminou a francesa Marie-Florence Candassamy, campeã mundial no ano passado.

Independentemente da ótima campanha que alcançou em Budapeste, Nathalie teve a melhor notícia antes de entrar em ação no Grand Prix, pois se classificou à Olimpíada de Paris graças à eliminação das suas principais concorrentes na chave principal.

A canadense Ruien Xiao e a argentina Isabel Di Tella, que brigavam com a da atleta brasileira na vaga das Américas pelo ranking olímpico, se despediram precocemente do evento e confirmaram a vaga para Nathalie.