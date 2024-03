Cruzeiro termina com nove jogadores, mas arranca empate com o Tombense na semifinal do Mineiro

Cruzeiro e Tombense empataram, sem gols, neste domingo, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. No jogo de volta, semana que vem, o Cruzeiro, que terminou a partida com nove jogadores, joga por novo empate para garantir vaga na decisão. A Federação Mineira de Futebol (FMF) deve definir a data e horário do jogo de volta nesta segunda-feira.

A partida começou como se esperava. O Cruzeiro com domínio, enquanto o Tombense buscava os contra-ataques. Aos sete minutos, Rafael Elias criou a primeira chance de gol, mas chutou na rede pelo lado de fora. Aos 28, a melhor chance do jogo com Zé Ivaldo, ao desviar uma cobrança de escanteio na trave.

Acuado, o Tombense só foi assustar o goleiro Rafael Cabral em cobrança de falta de Pedro Costa, aos 12 minutos. A bola passou por cima da barreira e também do travessão.

A disputa ganhou novos rumos aos 33 minutos, com a expulsão de Zé Ivaldo, que recebeu o segundo cartão amarelo e na sequência o vermelho. O Tombense ganhou moral para atacar e quase abriu o placar aos 39 minutos, quando João Marcelo quase aproveitou o rebote em uma saída de Rafael Cabral. Aos 44, Igor Bahia, livre, bateu fraco na bola e facilitou a defesa do goleiro cruzeirense.

O segundo tempo começou equilibrado, com as equipes se revezando no ataque. Aos 21 minutos, o lance mais 'plástico' do jogo. Rafinha acertou bonito giro para grande defesa de Rafael Cabral.

A melhor oportunidade do Cruzeiro foi em lance curioso. Lucas Romero travou um chute e acabou fazendo um lançamento para ele mesmo. Ele viu Felipe Garcia adiantado e tentou de cobertura quase do meio de campo, mas errou feio.

A situação do Cruzeiro ficou ainda pior quando Marlon foi expulso, aos 39 minutos, por excesso de reclamação, deixando o time celeste com dois a menos. Apesar da vantagem numérica, o Tombense não soube aproveitar para obter a vitória nos minutos finais. Revoltados com a atuação do árbitro, os jogadores reclamaram bastante após o apito final.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 X 0 CRUZEIRO

TOMBENSE - Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Zé Vitor e Emerson Barbosa; Mikael (Pierre), Kaio Mendes (Gabriel Lima), Rafinha, Felipinho (Jefferson Renan) e Vitinho (Denner); Igor Bahia. Técnico: Raul Cabral.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Machado), Matheus Pereira (Villalba), Mateus Vital (Cifuentes) e Arthur Gomes (Neris); Rafael Elias (Dinenno). Técnico: Nicolás Larcamón.

CARTÕES AMARELOS - Felipinho, Kaio Mendes, Marlon, Denner, Pierre

CARTÃO VERMELHO - Zé Ivaldo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli.

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG).