Marcelo Teixeira explica caminhos para tentar viabilizar a volta de Neymar ao Santos

A volta de Neymar para o Santos é algo "inevitável", nas palavras do presidente Marcelo Teixeira. O jogador já manifestou interesse no retorno ao clube que o revelou para o futebol. O negócio dependeria da viabilização com investidores, algo ainda não discutido ou projetado. Atualmente, Neymar tem vínculo com o Al-Hilal até 2025, mas não joga desde outubro, quando sofreu uma lesão no joelho.

Não há nomes de parceiros possíveis para um "Projeto Neymar". Entretanto, o entendimento de Marcelo Teixeira é de que isso seria atrativo até mesmo para o próprio jogador, revelado pelo clube.

A certeza é que isso só aconteceria em um cenário em que o Santos esteja na elite nacional novamente. Até porque Neymar só voltará a ter condições de jogo a partir de agosto deste ano. Ele perderá, inclusive, a Copa América com a seleção brasileira, disputada em julho, na América do Norte.

"O caminho (de volta) é inevitável. O tempo que não conseguimos saber... Vejo o resgate do futebol dele. O olho dele brilha no Santos, se sente amado. Se sente em casa. Ele pôs "home" (lar, em inglês). É de pele, cheiro e química. Deu certo. Independentemente da idade e fase, a possibilidade é grande. Ninguém imaginava que ele ficaria quase um ano sem jogar, fez um contrato de dois anos e estão arcando com as responsabilidades. Não sabemos como será o futuro disso. Mas acredito muito nesse retorno", falou Marcelo Teixeira ao programa Zona Mista do Hernan, apresentado por André Hernan, no UOL.