Medina defende o País nas quartas em Portugal em dia com eliminação de 6 surfistas brasileiros

O dia para os brasileiros em Peniche não foi nada bom como nas classificatórias ou repescagem da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe. Quatro dos sete representantes foram eliminados na busca por vaga às oitavas de final: Caio Ibelli, os irmãos Samuel e Miguel Pupo e Deivid Silva. E apenas Gabriel Medina conseguiu se garantir nas quartas de final após quedas de Yago Dora e Italo Ferreira.

O destaque entre os brasileiros na terceira fase foi o confronto entre os amigos de infância Medina e Miguel Pupo. Pela primeira vez eles se encararam no Circuito Mundial e o tricampeão levou a melhor, com 16,60 a 10,03 graças a belas manobras e um lindo aéreo, avançando para pegar o embalado australiano Jack Robinson.

O show de Medina continuou, com vitória arrasadora sobre Robinson, um dos destaques deste início de temporada e campeão da etapa de Sunset Beach, com impressionantes 17,16 a 8,84. Com gigante nota de 9,33 (a melhor até então da edição) e outra de 7,83, o brasileiro apenas administrou o placar, enquanto o australiano necessitava de combinação improvável que não veio. O rival será o italiano Leonardo Fioravanti.

"Fico feliz pelo 9,33, uma nota muito boa. Fazia tempo que não pegqava umas ondas e conseguia surfar", comemorou o brasileiro, que ainda fez questão de posar para fotos com os fãs em Peniche.

Ainda pela terceira fase, Italo Ferreira saiu perdendo do sul-africano Matthew McGillivray, que começou a disputa com uma bela manobra para 8,90. Mas o brasileiro buscou a virada com 8,67 e 8,50 e 17,17 a 15,47 no resultado final na bateria 6, se garantindo nas oitavas contra o australiano Ethan Ewing, algoz de Deivid Silva.

O embate por vaga nas quartas foi intenso e bastante disputado, mas Ewing ficou em posição cômoda após abrir 14,34 pontos contra somente 6,33 do brasileiro. Italo ainda fez um 7,07, mas precisava de um 7,28 para virar e não conseguiu nas duas últimas tentativas, caindo com 13,40.

O português Frederico Morais fez suas melhores notas contra Yago Dora nas primeiras tentativas, logo somando 13 pontos (6,17 e 6,83). Mas o brasileiro não se intimidou, somou logo um 9,00 com lindo aéreo e depois buscou a virada para avançar com 15,77 para encarar o marroquino Ramzi Boukhiam, que dominou o confronto e se garantiu para encarar Ethan Ewing com 15,67 a 10,17.

Caio Ibelli caiu com 12,40 a 9,27 para o italiano Leonardo Fioravanti enquanto Samuel Pupo teve aproximadamente cinco minutos para somar uma nota 6,00 e virar a bateria contra o japonês Kanoa Igarashi, mas não conseguiu encaixar mais nenhuma manobra boa e se despediu.