Jorge Fossati aposta no veterano Paolo Guerrero por redenção do Peru: 'Motivação bárbara'

O uruguaio Jorge Fossati, de 71 anos, aceitou no fim do ano a missão de assumir o comando da seleção peruana, lanterna das eliminatórias sul-americanas. O treinador acredita que consegue acabar com a sequência dura de sete jogos sem triunfos e resgatar a confiança do torcedor. Nesta segunda-feira ele fez sua primeira convocação e o experiente atacante Paolo Guerrero, de 39 anos, será sua peça de confiança para a volta por cima.

O Peru encara a Nicarágua no dia 22 e no dia 26 a rival é a República Dominicana. Os dois amistosos servirão de preparação para a Copa América dos Estados Unidos, agendada para junho.

"Tenho mantido diálogo constante com Paolo Guerrero. Vejo ele com uma motivação bárbara. É uma pessoa competitiva e espero tê-lo ajudando a seleção", afirmou o treinador, após anunciar aos convocados. O centroavante está sem jogar, mas comprometeu-se a ajudar.

"Pretendemos trazer jogadores que valorizem o time. Aqueles que estão nas melhores condições virão. O fundamental é encerrar esse microciclo (de amistosos) com uma ideia que se reflita nas partidas (da Copa américa)", continuou o técnico, já clamando pelo apoio dos torcedores.

"Estou convencido de que os jogadores têm uma vontade tremenda de defender a seleção e espero que isso chegue ao torcedor peruano porque juntos vamos levar isso adiante", disse, confiante em reerguer a seleção do Peru.

Fossati assume uma seleção em baixa, vindo de derrotas para Japão (amistoso), Brasil, Chile, Argentina e Bolívia, além de empates com Paraguai e Venezuela, todos nas Eliminatórias sul-americanas.

O último triunfo foi em um amistoso com a Coreia do Sul, em junho de 2023, vencido por 1 a 0. Questionado se os adversários dos amistosos era fraco, Fossati garantiu que foram escolhidos visando justamente a Copa América, pois em sua visão estão no mesmo nível.

"Quem subestima os nossos rivais comete um erro gravíssimo. São equipes com características semelhantes às que enfrentaremos na Copa América e nas Eliminatórias", garantiu. Na Copa América, por enquanto só estão definidos os jogos com Chile e Argentina - um rival virá da Concacaf - e nas eliminatórias, apenas em setembro, o time receberá a Colômbia e visitará o Equador.